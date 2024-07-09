2024恐成史上最熱一年　「聖嬰現象+氣候變遷」全球高溫破紀錄

▲美國多地也出現異常高溫。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

歐盟「哥白尼氣候變化服務」（C3S）8日指出，今年6月是有紀錄以來最熱的6月。科學家更認為，持續異常高溫很可能讓2024年成為史上最炎熱的一年，除了人為導致的氣候變遷以外，大自然的聖嬰現象（El Nino）也是背後主因之一。

C3S科學家交叉核對後證實，今年6月成為1850年至1900年前工業社會（pre-industrial society）時期以來最熱的6月。截至今年6月的過去12個月裡，全球均溫也達到同時期最高，比前工業社會時期高出1.64°C，創下紀錄。

美國研究團體「柏克萊地球」（Berkeley Earth）首席科學家豪斯法澤（Zeke Hausfather）估計，2024年超越2023年，成為19世紀中期有紀錄以來最溫暖的一年的可能性約為95%。

▲酷暑難耐，美國民眾戲水降溫。（圖／路透）



路透社指出，自從2023年6月開始的連續13個月，都被評為有紀錄以來最熱的月份。氣候變遷今年已在全球各地造成災難性後果，6月聖城麥加朝覲（Hajj）超過1000名穆斯林死於酷暑，前所未有的長期熱浪也在希臘與印度奪走人命。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候科學家奧圖（Friederike Otto）也認為，2024年很可能成為有紀錄以來最熱的一年，「聖嬰現象是一種自然現象……我們無法阻止聖嬰現象，但我們可以停止燃燒石油、天然氣與煤炭。」

聖嬰現象會讓太平洋東部表層海水變暖，往往提高全球平均氣溫，不過最近幾個月已經有所減弱，全球目前處於中性狀態，但讓氣溫較低的反聖嬰現象（La Nina）預計會在今年稍晚出現。

另一方面，燃燒化石燃料排放的溫室氣體，正是氣候變遷的主因。儘管各國承諾遏止全球暖化，目前仍未能共同減少排放，數十年來氣溫穩定升高。