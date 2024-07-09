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社會 社會焦點 保障人權

林口翹家少女僅曝後4天行蹤！「至少接觸7男1女」警朝略誘罪偵辦

突發中心／新北報導

新北市林口區15歲李姓少女1日跟家人說要外出購餐即不知去向，父母焦急報案。經過警方8天搜尋，昨(8日)晚間7時許，警方於桃園網友家中找到少女。據了解，少女只交代後4天行程，前4天還未交代清楚。警方目前得知至少8人（7男1女）與她接觸，將持續調查與少女接觸者，這些人恐涉略誘罪。

李姓少女原本就讀新竹某國中，之後因為搬家轉到新北市林口區就讀，今年6月初國中畢業，6月底少女和家人去澎湖旅遊。本月1日清晨，少女跟家人說外出買早餐，從林口區文化三路住家外出後從此失聯。家長當天遍尋不著報警協尋。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲少女和家人到澎湖玩，回家後翹家 。（圖／家長提供）

林口警方受理報案後，成立40人的專案小組展開調查，發現少女離家之後搭計程車前往新北市蘆洲區，其餘地點都是靠聯絡不同男性友人開車接送，前後到過新竹湖口、南寮及桃園等地。期間，少女手機經常關機無法定位，警方只好透過少女的IG帳號足跡確認少女的活動。

昨晚7時許，8名警察在20歲高男家中找到少女，少女見到8名員警找上門，當下被嚇哭。少女說只是想脫離父母掌控才離家，經警方抽絲剝繭，少女這8天來接觸至少8名男女。

少女目前只交代7/5-7/8行蹤。包含：5日當晚入住楊姓男子（20歲）位於新竹家中，6日到新竹市北區，6、7日兩天晚上則投宿在高姓男子（20歲）桃園市龜山區金湖街家中；由於頭4天的行程並未完整交代，警推測與少女接觸的人數超過8人。

少女透露，過程中沒有受到脅迫、略誘、純粹想玩，是因為還想玩水卻被父親拒絕，才臨時決定找朋友帶她去新竹南寮海邊玩水，因此離家。

警方已連繫7名男女（其中一名未成年男子）到林口警分局說明，目前已到案說明的6名男子表示，他們都是透過IG和李女聯繫，警方調查其中有無對價關係，將朝略誘罪偵辦中。

▲▼少女身影 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲少女身影 。（圖／記者戴上容翻攝）

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林口15歲少女4天行蹤曝！　至少接觸7男1女

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