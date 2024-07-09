桃園地院懷疑鄭文燦影響力？　黃國昌：看完裁定理由「差點沒昏倒」

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦捲入土地開發弊案，9日2度獲交保，桃園地院再裁定以1200萬元交保，即加保700萬元，檢方不服當庭再提出抗告；而鄭文燦的律師也於裁定結果出爐後，20分鐘內籌出700萬元現金辦保。民眾黨立委黃國昌直言「差點沒昏倒」，桃園地院竟然會懷疑鄭文燦影響力，如此率爾認定有收錢的鄭文燦仍否認犯行，但沒勾串滅證之虞。

針對鄭文燦涉貪二度交保，20分鐘籌到700萬交保金，黃國昌9日下午於臉書發文表示，「20分鐘再送到700萬元，收錢的鄭文燦二度交保，協商結束後，看到桃園地院重新裁定鄭文燦貪污1200萬交保的新聞稿，差點沒昏倒。」

黃國昌提及，在裁定理由中，桃園地院認為「被告卸任市長一職後迄今已逾1年半，是否仍於桃園市政府有影響力仍有疑義，且被告所犯涉及對價關係之構成要件，檢察官亦未釋明有哪些公務員知悉此等事實。」先不論桃園地院是不是「忘了」鄭文燦2個月前都還是行政院副院長，長年在民進黨內權傾天下，竟然還會懷疑鄭文燦的影響力？竟然如此率爾認定雖然有收錢的鄭文燦仍否認犯行，但並沒有勾串滅證之虞？

黃國昌指出，行賄的人直接拿錢到市長官邸、收賄金流都已經被掌握，送錢的人也已羈押禁見，然後法院考量「被告之政商地位，認為本案准予新台幣1200萬元交保得以替代羈押」，如此悖離常理的裁定，如何找回人民對司法的信心？果不其然，實力雄厚的鄭文燦，短短20分鐘內就送到700萬元現金，已經閃人了。