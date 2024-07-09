免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

▲榮獲優勝的隊伍，上台英語報告的是國中一年級的小學妹，流暢的英語報告，穩健的台風，驚艷全場榮獲全場第二高的19分 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今日免試入學放榜，永慶高中在少子化日趨嚴重與錄取名額增加的嘉義區中脫穎而出，成為嘉義區第一志願學校，顯見學校用心經營的卓越的教育成果，已獲得家長與在地學子的肯定。

永慶高中校長郭春松表示，113學年度嘉義區新增嘉科實中，對於面臨少子化的嘉義區學校來說，招生壓力倍增。感謝近年來在縣長翁章梁大力支持下，持續挹注學校有關國際交流、AI科技與雙語實驗等相關經費與資源，讓永慶高中作為培育農工大縣人力的重點學校，成為嘉義區學子的首選，此次AI科技班吸引了來自雲林、嘉義縣市、彰化、台南等縣市的學生報考，免試入學亦受雲林與嘉義縣市學生的青睞，顯示學校在嘉義區高中職教育上的領先地位。

▲▼ 馬來西亞華校董總參訪團蒞臨永慶高中，科普團隊用力擺設科普闖關活動，就是要讓參訪的師長感受到永慶高中在科普推展上的高能量及高效能 。（圖／永慶高中提供）

鑒於不少家長看好永慶高中毗鄰嘉科園區、台積電、故宮南院和亞太無人機園區的地理優勢，再加上嘉義縣政府對於學校持續挹注包含獎學金及各項補助，讓永慶高中用優異的辦學績效和升學表現，成為家長和學生心中的首選。114學年度永慶高中也積極規劃籌設高中資優班，期待結合6年1貫的資優教育，為發展中的嘉義縣，攜手高教，培育頂尖研發人才。

永慶高中教學團隊將繼續致力於提供優質教育，用「融雙語、用雙科、接國際」陪伴學子迎接未來的挑戰。