6月禁團令「業者遭檢舉上架大陸旅遊行程」　觀光署：暫無開罰

▲6月起禁止組團赴大陸旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡亞樺／台北報導

6月起禁止組團赴大陸旅遊，但在6月前規劃的旅行團可正常出發，觀光署最近接獲民眾檢舉，仍有旅行社業者上架大陸旅遊行程的產品，先規勸業者下架，禁團令實施到目前並無實際開罰案例，但有部分消費糾紛檢舉個案，仍在調查中。

觀光署今年初宣布禁組團赴大陸旅遊，原定6月之後就暫停出團，行政院日前宣布有條件鬆綁赴陸禁團令，6月1日前已規劃的旅行團，仍可以繼續執行，但實際上「生意照做、照接團」，旅行社業者認為，只是不能明面放上官網賣，私下仍繼續做生意。

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觀光署近期接獲民眾檢舉，部分旅行業者招攬旅客赴陸旅遊，或以參訪、交流名義向不特定人招攬或販售赴陸的旅遊團商品，觀光署因此發函旅行社業者，重申6月1日之後團體不能出團，要求旅行社切勿再攬客，避免衍生旅遊糾紛。

觀光署旅行業組長湯文琦表示，有民眾檢舉，網路仍有業者上架大陸旅遊產品，因此先規勸業者下架，目前無實際開罰的案例。依規定業者只能在網路推廣，但不能簽約、收訂金，不會因此要求一團一團清查。

她提到，部分檢舉個案目前觀光署還在調查中，有民眾出團旅遊回來發現有禁團令的規定，所以提出檢舉，觀光署會按照事實認定，若業者可以舉證在可招攬期間成團就會採信。

湯文琦指出，業者需自律遵守規則，若查獲業者組新團到大陸，違反觀光署監管規定，每團可開罰1萬元。據統計今年3至5月共4千團、11萬名旅客組團赴陸旅遊，6月則有540團、1.1萬名旅客出團，其餘旅客陸續出團。