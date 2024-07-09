　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6月禁團令「業者遭檢舉上架大陸旅遊行程」　觀光署：暫無開罰

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲6月起禁止組團赴大陸旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡亞樺／台北報導

6月起禁止組團赴大陸旅遊，但在6月前規劃的旅行團可正常出發，觀光署最近接獲民眾檢舉，仍有旅行社業者上架大陸旅遊行程的產品，先規勸業者下架，禁團令實施到目前並無實際開罰案例，但有部分消費糾紛檢舉個案，仍在調查中。

觀光署今年初宣布禁組團赴大陸旅遊，原定6月之後就暫停出團，行政院日前宣布有條件鬆綁赴陸禁團令，6月1日前已規劃的旅行團，仍可以繼續執行，但實際上「生意照做、照接團」，旅行社業者認為，只是不能明面放上官網賣，私下仍繼續做生意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署近期接獲民眾檢舉，部分旅行業者招攬旅客赴陸旅遊，或以參訪、交流名義向不特定人招攬或販售赴陸的旅遊團商品，觀光署因此發函旅行社業者，重申6月1日之後團體不能出團，要求旅行社切勿再攬客，避免衍生旅遊糾紛。

觀光署旅行業組長湯文琦表示，有民眾檢舉，網路仍有業者上架大陸旅遊產品，因此先規勸業者下架，目前無實際開罰的案例。依規定業者只能在網路推廣，但不能簽約、收訂金，不會因此要求一團一團清查。

她提到，部分檢舉個案目前觀光署還在調查中，有民眾出團旅遊回來發現有禁團令的規定，所以提出檢舉，觀光署會按照事實認定，若業者可以舉證在可招攬期間成團就會採信。

湯文琦指出，業者需自律遵守規則，若查獲業者組新團到大陸，違反觀光署監管規定，每團可開罰1萬元。據統計今年3至5月共4千團、11萬名旅客組團赴陸旅遊，6月則有540團、1.1萬名旅客出團，其餘旅客陸續出團。

ET快訊
出賽費差2000　籃協：男籃票房好、場次多，應高於女籃才合理
快訊／PLG選秀4隊順位公布
快訊／江坤俊道歉！　首度發聲
1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」
快訊／下班注意！新北4地淹水警戒　板橋、新莊列一級
快訊／江坤俊請辭《健康2.0》！
來台30多年「英國爺爺Jerry」過世　收留超過200隻貓咪
獨／齒模比對是媽媽　唐治平怒了：荒謬、胡扯、噁心！
獨／6年換4學校　18歲高中生逆轉考上建中
快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

新冠疫情燒打氣卻降！民眾觀望新版疫苗　疾管署明宣布買哪款

她賣祖產「買房登記媳婦名」　2年後兒淨身出戶！網友卻不挺

快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

省冷氣費！電風扇加1物「室內溫度秒降」還能驅蚊　他實測後讚

明明住新北「為何自稱台北人？」　網點出關鍵：年紀的關係

快訊／雨勢擴大！10縣市大雨特報　防雷擊強風

夏日流感疫情暴襲全台　新型抗病毒流感藥物需求增

2024雲西海洋音樂季啟動！　水樂園泡泡派對引領今夏潮流

鄭文燦律師「20分鐘籌出700萬」　網友洗版4字：不演了？

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

新冠疫情燒打氣卻降！民眾觀望新版疫苗　疾管署明宣布買哪款

她賣祖產「買房登記媳婦名」　2年後兒淨身出戶！網友卻不挺

快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

省冷氣費！電風扇加1物「室內溫度秒降」還能驅蚊　他實測後讚

明明住新北「為何自稱台北人？」　網點出關鍵：年紀的關係

快訊／雨勢擴大！10縣市大雨特報　防雷擊強風

夏日流感疫情暴襲全台　新型抗病毒流感藥物需求增

2024雲西海洋音樂季啟動！　水樂園泡泡派對引領今夏潮流

鄭文燦律師「20分鐘籌出700萬」　網友洗版4字：不演了？

應材推2奈米以下晶片佈線技術　台積電、三星都採用

陽明6月營收年增67%　第三季運價雖鬆動估營收仍將加高

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

「上身沒穿衣」隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送　醫院拒絕道歉

兩人同行送炸物！福吉漢堡排7／25試營運　8／3開幕日招牌定食57折

獨／為前女友車貸偷學長錢包！軍情局大兵瞎掰：是幫忙放回去

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

小孩不佔床！10年房務卻嘆「應收更高費用」　一進房嚇壞：全屎味

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

爸媽接放學讓「小孩暴衝過馬路」駕駛狂罵7聲X！

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

晚安小雞「生活很忙」認識8國人！監獄過31歲生日

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上

「4生肖」農曆6月財運大爆發　準備升職加薪

午後大雨又要來　下周颱風生成機率曝

2024下半年　桃花運爆棚TOP3星座

獨／6年換4所學校！18歲高中生再拚國中會考　逆轉上建中

月薪8萬接受通勤1小時？網曝極限

團購夯品「日本玄米胚芽油」污染物超標！

快訊／新冠單周爆99死！疫情續升　併發症通報987例

高中免試入學放榜　12.4萬人上榜「錄取率99.38%」創新高

更多熱門

相關新聞

台灣美食展8／2開跑　觀光署「台玩味」主題館吃遍台灣

台灣美食展8／2開跑　觀光署「台玩味」主題館吃遍台灣

2024台灣美食展將於8月2日至5日，在台北世貿一館舉辦，觀光署今年主題館以「台玩味」為主軸，規劃成北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東及金馬澎等7大展區，介紹該區特色景點及美食，讓參觀民眾知道哪裡好吃好玩，品嚐台灣味同時也要樂遊台灣。

結婚13年被蒙鼓裡　枕邊人竟也是別人尪

結婚13年被蒙鼓裡　枕邊人竟也是別人尪

夏季旅展7／12登場　觀光署推3大國旅優惠「現場買可抽獎」

夏季旅展7／12登場　觀光署推3大國旅優惠「現場買可抽獎」

「滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

「滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

暑假到101觀景台「遊屏東」

暑假到101觀景台「遊屏東」

關鍵字：

禁團大陸旅遊觀光署旅行社

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面