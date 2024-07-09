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台灣美食展8／2開跑　觀光署「台玩味」主題館吃遍台灣

▲美食展人潮。（圖／台灣觀光協會提供）

▲2024台灣美食展將於8月2日至5日，將於台北世貿一館舉行。（圖／台灣觀光協會提供）

記者蔡亞樺／台北報導

2024台灣美食展將於8月2日至5日，在台北世貿一館舉辦，觀光署今年主題館以「台玩味」為主軸，規劃成北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東及金馬澎等7大展區，介紹該區特色景點及美食，讓參觀民眾知道哪裡好吃好玩，品嚐台灣味同時也要樂遊台灣。

觀光署表示，「台玩味」主題館中除了各區景點美食介紹，也安排廚藝教室還有精彩的舞台活動，廚藝教室請專業廚師料理美食，同時邀請現場民眾做現場手作教學，舞台區則包含美食達人分享、有獎徵答等活動，當然包括將所介紹美食與現場民眾共同分享、提供參與互動民眾小禮品。

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▲▼2024台灣美食展將於8月2日至5日，於世貿一館舉行，觀光署設有「台玩味」主題館。（圖／觀光署提供）

▲觀光署設置「台玩味」主題館，推廣台灣各地美食。（圖／觀光署提供）

為讓大家熟知每天使用「筷子」的不同，觀光署主題館也設置「筷閃店」，介紹古今中外所使用「筷子」，達到寓教於樂效果，並設有互動遊戲，讓民眾有吃又有玩。

觀光署表示，今年美食展也將「永續」的概念帶入活動中，在「台玩味」主題館中之廚藝教室、舞台區活動，以避免使用一次性免洗餐具、不浪費食物及使用在地食材為原則，也呼籲參展民眾自備循環餐具，現場手作的食物請自行食用完畢或自備循環餐具帶走。

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