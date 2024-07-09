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社會 社會焦點 保障人權

花心男大陸結婚後4個月再娶台女　妻被瞞13年怒告重婚罪結局曝

▲ 結婚,婚禮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲北市陳姓男子與妻子在打離婚協議訴訟，自爆婚前與大陸女子結婚，妻子怒提告。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

破壞婚姻神聖性與穩定性！北市1名人妻與陳姓丈夫感情不睦，決定結束婚姻。未料，男方拒絕履行離婚協議，讓她憤而提起訴訟。訴訟過程，陳男突拿出「結婚證」宣稱自己早與大陸籍趙姓女子結婚，妻大為憤怒決定提告。士林地檢署偵結，依重婚罪將陳男提起公訴。

人妻阿芳（化名）2008年5月10日與陳姓男友公證結婚，經歷了十多年的共同生活後，阿芳決定與丈夫結束這段婚姻，雙方達成了離婚協議。然而，丈夫卻拒絕履行離婚協議，讓阿芳深感憤怒，選擇提告，要求法律介入以確保離婚協議能夠落實。

2021年打履行離婚協議官司時，丈夫卻自爆婚前就與大陸籍趙姓女子結婚，並秀出當地結婚證，阿芳當下震驚不已，認其行為已觸犯重婚罪，決定告發無緣夫。

警詢、偵查時，現約50多歲的陳男坦承2008年1月28日就在大陸與趙姓女子結婚，並領有大陸地區結婚證，返台後一場活動結識阿芳，就被其美艷動人的容貌深深吸引，103天後決定公證結婚，並完成結婚登記。

檢警根據大陸結婚證、阿芳指述等，認陳男與阿芳結識時，確實為有配偶之人，卻又與阿芳在台結婚登記，依重婚罪將他起訴。

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