「遊客滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

▲巴塞隆納當地人抗議遊客過剩，2名女子甚至對觀光客射水槍。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

不只義大利威尼斯為爆量的觀光客所苦，西班牙巴塞隆納也是國際觀光客的熱門選擇，但大量遊客湧入排擠了當地居民的生活空間，居住成本也跟著水漲船高，因此引發排外情緒。反觀光抗議人士6日在街頭遊行表達不滿，甚至有示威者直接拿出水槍，對著街邊用餐的遊客射水，行為相當粗魯。

綜合外電報導，示威人士6日在巴塞隆納觀光熱區舉行示威遊行，喊出口號「觀光客滾回家」，高舉多種標語，包括「巴塞隆納是非賣品」。數千名示威者走上街頭，抗議西班牙過多的遊客，類似的抗議活動在加那利群島（Canary Islands）和馬約卡島（Mallorca），抱怨觀光客帶來的衝擊是居住成本上升，以及生活品質下降。

▲觀光客反對示威者比中指。（圖／路透）



根據官方數據，光是2023年，就有超過2600萬名遊客曾在巴塞隆納過夜，消費金額高達138億美元（約新台幣4479億元）。

其中一名示威者受訪表示，他並不反對旅遊業，問題是巴塞隆納的觀光客太多了，使得這座城市變得難以居住。示威者們也不滿房價飆升，根據官方說法，過去10年，西班牙住房成本上升近7成。

▲示威人士直接對餐廳裡用餐的遊客怒吼，但遊客嘻笑如常。（圖／路透）



巴塞隆納市長科博尼（Jaume Collboni）6月宣布，為遏止高昂的住房成本，將從2028年1月起停止發放新的短期租賃許可證，目前核發的逾1萬張也將全面取消，「巴塞隆納是西班牙最受外國遊客歡迎的城市，短期租賃的繁榮意味著一些居民買不起公寓，我們正在應對我們認為是巴塞隆納最大的問題。」

根據西班牙國家統計局資料，2024年前5個月到訪巴塞隆納的遊客，就有多達3300萬人，比去年同期多出13.6％。