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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援：勿將意識形態強壓在他人身上

▲▼洪孟楷聲援職棒兄弟周思齊。（圖／洪孟楷提供）

▲國民黨立委洪孟楷聲援職棒中信兄弟選手周思齊。（圖／洪孟楷提供）

實習記者歐承翰／台北報導

中信兄弟選手周思齊受邀參與「強化體育賽事防賭法制機制」公聽會，並在IG上貼出與民眾黨立委黃國昌的合照，遭網友出征。對此，自稱身為30年象迷的國民黨立委洪孟楷，8日呼籲大家不要將個人的意識形態，強壓在他人身上，應該要聚焦在場上的球技以及「運動發展條例」，一起做運動員的後盾。

周思齊於IG發布和黃國昌的合照並撰文表示，感謝柯志恩、黃國昌和麥玉珍等委員的共同參與「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」的議題，但此舉遭到網友出征。

「出征周思齊大可不必，尤其是不用在台灣內部找敵人」，洪孟楷表示，不要把自己的意識形態置入在別人身上，要別人跟你一樣，周思齊昨天到立法院參加公聽會，卻因為一張照片而造成網友的出征，這是絕對大可不必。

洪孟楷指出，他是30年的象迷，感謝周思齊過去到現在，在場內、外的球品和球技表現都令人稱讚，尤其是他能撐過2008年的假球風波，並且堅持在場上表現球技，這才是眾所矚目的焦點。

洪孟楷呼籲，民眾要欣賞周思齊的球技，但絕對不要惡意的出征，再者「運動發展條例」非常重要，是這個會期國民黨團法案推動的重中之重，這禮拜四也排定相關的審查和修正動議。他也希望，大家能夠做職棒及所有的運動員最強的後盾，防堵打假球、詐騙，這才是共同需要努力的方向。

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