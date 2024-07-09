　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳喊話蔣萬安：師大商圈殷鑑不遠

▲▼南西商圈與捷運中山站一帶，深受年輕族群青睞，平日下午即湧現況街人潮。（圖／記者賴志昶攝）

▲南西商圈與捷運中山站一帶，深受年輕族群青睞，平日下午即湧現況街人潮。（圖／記者賴志昶攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市「南西中山商圈」大量商家近來收到台北市政府都發局通知違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，並限期2個月改善，引發數十間商家連署呼籲搶救商圈。北市議員顏若芳表示，南西心中山已是北市指標商圈之一，若北市府執意將其消滅，就會重蹈師大商圈覆轍，受害的都是青年創業家以及在地產業。

「心中山線型公園」自2019年底建設完畢開幕後，因其現代化的設計、便捷的交通，成為台北市城市美學的優秀案例之一，更在2023年被英國文化刊物《Time Out》選為「全球最酷的 40 個街區」之一。再加上既有的百貨商場，躍升成台北市假日休閒的新去處。

時至今日，心中山更變成許多文創市集、青年創業家、工作室的聚集地，每逢假日就有相當多年輕人來逛逛，南西商圈對青年回流中山區、活化在地產業有相當大的助益，更是台北觀光、文創的重鎮之一。

顏若芳說，2015年的「師大商圈之亂」，當時師大商圈也吸引了許多青年創業家和工作室，但後來因市府無能調解商家與住民的衝突，反而讓大量的商家撤出，讓師大商圈一蹶不振，時至今日才在想辦法行銷、補破網。

顏若芳指出，當今的台北市長蔣萬安，過去就是中山區立委，如今竟執意要打擊中山區的產業，消滅南西中山商圈，令人瞠目結舌，「難道大市長就那麽瞧不起小市民嗎」？

顏若芳呼籲，北市府不應將師大商圈的慘痛教訓複製到南西中山商圈，正視問題，提出社區住戶與店家共存的方案，應優先展延限改期限。她認為，都發局應與地方住戶、商家共同討論現行《土管條例》在住三、四用地開業的附帶條件是否不符合時宜，因若據此徹查北市全境，恐有大量商家都將被消滅。

ET快訊
快訊／20分鐘拿出700萬加保金　法院花30分鐘才數完
LIVE／鄭文燦出來了！　700萬錢磚終於數完
快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了
快訊／台中女外送員墜10樓　社區中庭死亡
快訊／確定了！　00940配息出爐
快訊／2度駁回羈押鄭文燦　3理由曝光
錢塞桌底下！白手套送錢到官邸比了「5」　鄭文燦笑回：哉啦哉啦
快訊／「千元大磚」畫面曝！　20分鐘籌出700萬
LIVE／鄭文燦1200萬元交保　律師20分鐘籌到700萬
快訊／20分鐘籌700萬！　鄭文燦1200萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援：勿將意識形態強壓在他人身上

鎖想打開就打開？　民眾黨嗆「小學生都懂廉恥」：黃捷還要人教？

台版《政壇旋風》！　趙少康肯定桃檢敢辦鄭文燦「證明上面沒擋」　

大巨蛋「吃球」甩鍋柯文哲！被黃珊珊喊話負責任　蔣萬安笑了：謝謝

鄭文燦涉貪1200萬交保　凌濤批：在外一分鐘都有高度串證可能

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳喊話蔣萬安：師大商圈殷鑑不遠

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援：勿將意識形態強壓在他人身上

鎖想打開就打開？　民眾黨嗆「小學生都懂廉恥」：黃捷還要人教？

台版《政壇旋風》！　趙少康肯定桃檢敢辦鄭文燦「證明上面沒擋」　

大巨蛋「吃球」甩鍋柯文哲！被黃珊珊喊話負責任　蔣萬安笑了：謝謝

鄭文燦涉貪1200萬交保　凌濤批：在外一分鐘都有高度串證可能

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳喊話蔣萬安：師大商圈殷鑑不遠

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

琳妲擔心男友被元元搶走　背後原因終於講開了

屏東客運碰撞機車！29歲騎士重傷送醫搶救　驚悚撞擊瞬間曝光

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

快訊／鄭文燦律師20分鐘拿出700萬加保金！法院花30分鐘才數完

瓦城6月營收年增20％寫同期新高　下半年加速展店

愛雅甜曬「老公視角照」放閃！　結婚2年羞讚：我真的撿到寶

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

LIVE／「700萬千鈔錢磚」數完了！　鄭文燦2度交保現身

10年前切胃復胖了！劉曉憶首曝「第二次開肚」動曠腸手術狂瘦10kg

許維恩馬爾地夫度假大哭　王家梁在場：不知道她哭什麼！

爸媽接放學讓「小孩暴衝過馬路」駕駛狂罵7聲X！

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

我們的立委！　浮濫報帳要求立院設吸菸室、直播間

中山商圈要沒了？北市都發局回應了

陳玉珍私設SPA館扯大愛：一年後要當金門縣長

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

陸科考船闖我東部海域　國安局曝目的

黃捷批韓國瑜介入議事攻防！　未回應怎進會議室

民進黨廉政會要查　鄭文燦最慘下場曝

阿兵哥當面問「為戰爭做準備？」　賴清德：大家每滴汗不白流

影／抓到！真變「黃賊」？　黃捷「開鎖闖會議室」監視器畫面曝

扯！　國民黨女戰神「陳玉珍研究室」竟想改成SPA館

周思齊遭出征！黃國昌嘆「過意不去」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

更多熱門

相關新聞

中山商圈要沒了？北市都發局回應了

中山商圈要沒了？北市都發局回應了

台北市「南西中山商圈」近期成為文青、網美最愛地點，但近期卻傳出上百家店家被檢舉，收到台北市都發局公文稱違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，若沒在2個月內改善就得關門歇業，使店家籌組自救會搶救。台北市都發局建築管理科長高國峯說明，主因是4月收到大量檢舉，將針對違規商家行政指導，若符合商圈內住宅區裁處作業原則，就可暫緩裁罰。

中山商圈百店恐關門　她喊話蔣擬辦法

中山商圈百店恐關門　她喊話蔣擬辦法

大巨蛋吃球　黃珊珊酸蔣：負點責任吧

大巨蛋吃球　黃珊珊酸蔣：負點責任吧

蔣甩鍋大巨蛋「吃球」椅　柯狂笑

蔣甩鍋大巨蛋「吃球」椅　柯狂笑

快訊／北市升級豪雨特報　「大雷雨狂炸」國家警報響

快訊／北市升級豪雨特報　「大雷雨狂炸」國家警報響

關鍵字：

中山站南西台北市

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面