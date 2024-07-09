北市中山商圈恐團滅？　顏若芳喊話蔣萬安：師大商圈殷鑑不遠

▲南西商圈與捷運中山站一帶，深受年輕族群青睞，平日下午即湧現況街人潮。（圖／記者賴志昶攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市「南西中山商圈」大量商家近來收到台北市政府都發局通知違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，並限期2個月改善，引發數十間商家連署呼籲搶救商圈。北市議員顏若芳表示，南西心中山已是北市指標商圈之一，若北市府執意將其消滅，就會重蹈師大商圈覆轍，受害的都是青年創業家以及在地產業。

「心中山線型公園」自2019年底建設完畢開幕後，因其現代化的設計、便捷的交通，成為台北市城市美學的優秀案例之一，更在2023年被英國文化刊物《Time Out》選為「全球最酷的 40 個街區」之一。再加上既有的百貨商場，躍升成台北市假日休閒的新去處。

時至今日，心中山更變成許多文創市集、青年創業家、工作室的聚集地，每逢假日就有相當多年輕人來逛逛，南西商圈對青年回流中山區、活化在地產業有相當大的助益，更是台北觀光、文創的重鎮之一。

顏若芳說，2015年的「師大商圈之亂」，當時師大商圈也吸引了許多青年創業家和工作室，但後來因市府無能調解商家與住民的衝突，反而讓大量的商家撤出，讓師大商圈一蹶不振，時至今日才在想辦法行銷、補破網。

顏若芳指出，當今的台北市長蔣萬安，過去就是中山區立委，如今竟執意要打擊中山區的產業，消滅南西中山商圈，令人瞠目結舌，「難道大市長就那麽瞧不起小市民嗎」？

顏若芳呼籲，北市府不應將師大商圈的慘痛教訓複製到南西中山商圈，正視問題，提出社區住戶與店家共存的方案，應優先展延限改期限。她認為，都發局應與地方住戶、商家共同討論現行《土管條例》在住三、四用地開業的附帶條件是否不符合時宜，因若據此徹查北市全境，恐有大量商家都將被消滅。