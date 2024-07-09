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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋吃球爭議　黃珊珊酸蔣萬安「又甩鍋前朝」：負點責任吧！

▲民眾黨立委黃珊珊出席「民賊獨夫 民進黨要亂到何時」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃珊珊出席「民賊獨夫，民進黨要亂到何時」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋7日舉辦中華職棒比賽時，因觀眾席座椅顏色為白色，進而導致「吃球」出現爭議判決；台北市長蔣萬安8日表示，白椅是2022年前台北市長柯文哲時期安裝。前台北市副市長、現任民眾黨立委黃珊珊9日表示，蔣市府發使照前，市議會都有提醒，蔣萬安也說要改善，結果現在又甩鍋給前朝，「（蔣萬安）負點責任吧！」

柯文哲9日早上7時30分到民眾黨立院黨團辦公室與8名立委開會，柯文哲9時3分離開時，被問到蔣稱大巨蛋白色座椅是柯任內安裝，會不會覺得蔣在甩鍋，畢竟已經上任一年了？聽聞此問題，柯文哲不斷大笑「呵呵呵呵呵呵呵呵」。

而黃珊珊則於2樓召開「民賊獨夫，民進黨要亂到何時」 記者會，被問到大巨蛋座椅顏色「吃球」爭議，蔣萬安稱是2022年柯時期安裝，會不會覺得蔣上任一年多還在甩鍋，畢竟蔣上任後有建議遠雄加裝椅套，但遠雄也沒改進？黃珊珊回應，北市府是BOT案的合作廠商，BOT內裝不可能由市政府事事管理。

黃珊珊提及，柯文哲已經卸任快2年，蔣萬安也上任1年多了，這件事情在發使照之前，台北市議會都有做提醒，而蔣萬安也說要改進，「結果蔣萬安上任後沒改善，又要甩鍋給前朝嗎？負點責任吧！」

面對民眾黨台北市議員陳宥丞質疑，1年前就有提出座椅「吃球」問題，為何還是發生問題？蔣萬安8日回應，他在正式開幕的幾個月前，就有當面向遠雄提出要透過加裝椅套方式進行改善，且自己第一次去大巨蛋視察時，也有當面向遠雄提出白色座椅可能會「吃球」狀況，還請Chad Olsen到場提供專業意見，體育局會再次要求遠雄盡快解決白色座椅，但「其實在2022年7月柯市府時期就已經安裝完成」。

媒體追問，但遠雄這一年來也沒有加裝椅套，是否認為有難度？會不會再建議其他方法？蔣萬安稱，「我想各種方式遠雄都應該做過評估，但無論哪種方式，要解決吃球的問題」。

▼台北市長蔣萬安8日參訪廣慈園區南區輔具中心及視障者生活重建中心。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長蔣萬安參訪廣慈園區南區輔具中心及視障者生活重建中心。（圖／台北市政府提供）

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