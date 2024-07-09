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大巨蛋白椅吃球　蔣萬安上任1年多還甩鍋？柯文哲狂笑：呵呵呵呵

▲民眾黨主席柯文哲於黨團會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲於黨團會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋7日舉辦中華職棒比賽時，因為觀眾席座椅為白色導致「吃球」，進而出現爭議判決；台北市長蔣萬安8日表示，白椅是2022年前台北市長柯文哲時期安裝。被問到蔣萬安已經上任一年多，會不會覺得他在甩鍋？柯文哲聽聞問題時不斷大笑。

民眾黨主席柯文哲9日早上7時30分維持慣例，親自到民眾黨立院黨團辦公室與8名立委召開黨團會議，黨團總召黃國昌因為9時要進行院會總質詢，因此8時50分左右先行離開，副黨團總召黃珊珊則在2樓召開「民賊獨夫，民進黨要亂到何時」 記者會；而柯文哲則於9時3分離開辦公室。

面對大批媒體守候在民眾黨團辦公室一樓門口，柯文哲先是喊話「九點要開記者會了，趕快去佔位子！」被問到怎麼看前桃園市長鄭文燦案？柯文哲並未正面回應，僅重申「哎唷！等一下9點有記者會，你們趕快去佔位子。」

針對蔣萬安昨稱大巨蛋白色座椅是柯任內安裝，會不會覺得蔣萬安在甩鍋，畢竟已經上任一年了？聽聞此問題，柯文哲不斷大笑「呵呵呵呵呵呵呵呵」。另外，媒體人錢怡君稱總統賴清德下一個整肅目標可能是柯文哲？柯文哲未正面回應，僅說「好啦好啦好啦」。

▲民眾黨主席柯文哲於黨團會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安8日上午參訪南區輔具中心及廣慈視障者生活重建中心，面對民眾黨台北市議員陳宥丞質疑，1年前就有提出座椅「吃球」問題，為何還是發生此狀況？蔣萬安回應，他在正式開幕的幾個月前，就有當面向遠雄提出要透過加裝椅套方式進行改善，且自己第一次去大巨蛋視察時，也有當面向遠雄提出白色座椅可能會「吃球」狀況，還請Chad Olsen到場提供專業意見，體育局會再次要求遠雄盡快解決白色座椅，但「其實在2022年7月柯市府時期就已經安裝完成」。

媒體追問，但遠雄這一年來也沒有加裝椅套，是否認為有難度？會不會再建議其他方法？蔣萬安稱，「我想各種方式遠雄都應該做過評估，但無論哪種方式，要解決吃球的問題」。

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