台南市消防局救護高手　榮獲國際救護比賽優等

▲2024國際救護比賽（縮寫為IEMSC），6月19、20日在台北國際會議中心成功舉辦，吸引來自世界各地的急救專業人士參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024國際救護比賽（International Emergency Medical Services Competition，縮寫為IEMSC），6月19、20日在台北國際會議中心成功舉辦，吸引來自世界各地的急救專業人士參與，這場比賽不僅是一次技能的競逐，更是全球急救服務的盛會，展示了參與者在應對緊急情況時的高效和卓越表現。

今年的比賽共有12支隊伍參與，比賽通常包括模擬傷患的急救、處置和協調等環節，評分標準主要考量急救員的專業技能、團隊合作、決策能力以及在壓力下的表現。這不僅是一場展示技能的比賽，也是一個提升急救服務品質和標準的平台，參與者可以通過比賽中的交流和學習來提升自身的專業水平。他們在各種模擬的急救場景中進行了專業水平的展示。從6月19日初賽模擬重大創傷急救處置、各種狀況插管情境及DA-CPR到現場的心肺復甦等三站，每個環節都考驗了參賽者的快速反應能力、溝通協調技巧以及醫療判斷能力。國外評審團根據每支隊伍的表現評分，以確定最終晉級6月20日的決賽。

台南市消防局和緯高級救護隊顏維廷、新營高級救護隊陳世欽、大橋高級救護隊王健宇、南門高級救護隊黃振彬及永康奇美醫院陳怡婕醫師共同組隊，參加中華緊急救護技術員協會辦理「2024 IEMSC國際救護比賽」，共有12組組隊參賽，全程用英文評估、溝通及處置，在國際救護菁英中脫穎而出獲得晉級6月20日決賽並獲得優等。

市長黃偉哲恭賀此次得獎選手，並表示這場比賽不僅是一個技能的競賽，更是一個促進全球急救服務發展的平台。每一位參賽者都展示了他們在面對挑戰時的冷靜和專業，平時的救護訓練縱然重要，但臨場的快速反應、應變才是消防救護人員展現靈活、專業的時刻，此次比賽用全英文溝通更是不容易，也是為了挑戰自我、勇於突破。

消防局長李明峯，市長黃偉哲就任以來大力支持消防局的訓練及各項高階醫材的提升，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，期望救護人員能透過國際競賽的交流，更精進自身的救護技術來守護市民。本次國際競賽競爭激烈，台南市拿到優等，未來將繼續推動創新和卓越。展現了平時訓練的成果，並以此為基礎，繼續向國際舞台挑戰。