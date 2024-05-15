林業署「炸荔枝椿象」帶頭違法　農業部認疏失：深刻檢討





▲立委邱議瑩質詢林業署活動把油炸荔枝椿象當創意料理。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業及自然保育署嘉義分署上月舉辦「呷蟲王者」環境教育課程，把油炸過的荔枝椿象變成創意料理當課程教材，引發爭議，今也成為立院經濟委員會質詢焦點，立委謝衣鳳批評，農業部一堆博士，還會把非法定可食用昆蟲炸來吃，犯這種低級錯誤。農業部代理部長陳駿季坦言活動規劃不當、坦承疏失，會深刻檢討。

林署嘉義分署4月27日於觸口自然教育中心舉辦「呷蟲王者」課程活動，將荔枝椿象轉化成創意料理，帶領學員瞭解如何利用昆蟲生長繁殖快速的特性，緩解人口膨脹與氣候變遷造成糧食生產危機，但活動遭民眾陳情活動違法嫌疑，當天食藥署會同衛生局人員到場瞭解。

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立委邱議瑩今在立院質詢指出，農村地區很多會找泰籍勞工幫忙抓荔枝椿象，但是吃荔枝椿象是他們的文化，不是我們的文化，要推廣病蟲害防治，居然變成炸荔枝椿象來吃，這是嚴重違法的行為，活動根本是帶頭違法。





▲林業署舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象惹議。（圖／林業署嘉義分署）

立委楊瓊櫻質詢頻問陳駿季：「你吃過荔枝椿象嗎？」、「你敢吃嗎？」，批評政府部門帶頭違法，質疑活動課程規劃不當。立委謝衣鳳也說，荔枝椿象並不是食藥署法定可食用昆蟲，農業部一堆博士，怎麼還會犯下這種低級錯誤，引發軒然大波。

陳駿季表示，他沒吃過，而且荔枝椿象也不是可用食材，承認活動疏失，會深刻檢討。他個人也覺得非常不恰當，也已經提醒同仁，進行病蟲害防治與環境教育等課程，也不能把蟲變成料理，這樣會造成外界的困擾，已督促相關單位避免再犯，基本原則一定要拿捏好。



