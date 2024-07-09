女留學生轉機遺失資料袋！內有護照機票　桃園捷警還原路線尋回

▲女留學生轉機遺失資料袋。（圖／桃園捷運局警隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

陳姓女留學生由義大利羅馬搭機返回台，預計於當晚23時55分再搭機前往澳洲讀書，先搭乘桃園捷運列車至台北市處理個人事務，不料在申辦業務時，發現其所攜帶內有護照、證件、機票及現金等物的資料袋不見了，心急如焚向桃捷警隊報案，經員警調閱監視器並還原陳女路線，終在兌換櫃檯發現失物，讓陳女得以趕上飛機前往澳洲留學。

▲內裝有外幣和護照。（圖／桃園捷運局警隊提供）

陳姓女留學生先求父母親到桃捷A1站協助找尋並向捷運警察報案，桃捷警隊警員劉欣瑋接獲報案後，了解陳女遺失料袋經過及實際情況，但陳女也記不得於何處遺失該袋，劉員於是還原陳女整個下飛機後動線，掌握路線後，透過監視器釐清陳女進出站時有無攜帶該物，同時亦請A12站警員甘恬毓協助沿陳女進站動線找尋，是否能夠獲得一絲消息。

▲桃捷警還原路線及時尋回資料袋，讓女留生趕上當晚班機。（圖／桃園捷運局警隊提供）

甘員依據當事人提供路徑，沿途詢問，最終在klook兌換櫃檯尋獲該遺失物(英鎊85元、澳幣800元、歐元90元、鑰匙、學生證、護照、機票(價值新台幣38000元)，經失主陳女確認無訛，劉員欣瑋即陪同失主前往A12站將遺失物品領回，經清點物品無短缺，該旅客非常感謝同仁協助尋獲，失而復得欣喜不已，陳女及親屬並對警方主動熱心又有效率地協助深表感激。