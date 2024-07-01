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拿台灣護照　大陸弟弟猛盯「為什麼她是綠色？」媽回1句全場嗨了

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

談到兩岸問題，總是讓人特別敏感！一名網友表示，過海關時發生一件有趣的事情，有一家大陸人排在她後面，弟弟盯著她的護照，下秒大聲喊出「中華民國」，接著弟弟轉頭問爸媽，為什麼原PO的護照是綠色的，最後媽媽尷尬說了一句「因為就不同國家啦」，原PO忍不住在心中大笑。

女網友在Threads發文，過海關時，遇到一家大陸人，特別是其中的一位小弟弟，對她的護照顏色產生了強烈的好奇心，猛盯著她的護照看，並且突然大聲唸出「中華民國」。弟弟轉頭問父母，「為什麼我們是紅色，他們是綠色？」

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弟弟的爸爸試圖轉移話題，但弟弟卻一直追問下去。最後，弟弟的媽媽吞吞吐吐說了一句，「因為就不同國家啦」，聽到這句話，原PO在內心笑喊「莫名的驕傲」。

貼文曝光，掀起網友討論，「之前去大陸入關，拿綠色護照出來，海關超生氣，說這個收起來，這邊用不到」、「非常歡迎觀念正確的中國人來玩」、「去年去日本的時候，就看到拿紅色護照的人需要去做檢測，當下覺得拿這本綠色的很驕傲」、「真的很多中國人不知道我們的護照是綠色」、「我拿著綠色小本本就覺得很神氣」。

由 @olivia._.1701 發佈
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