賴士葆盤點鄭文燦醜聞　再揭還有「五大土地弊案」：是誰包庇他？

▲ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉入貪污醜聞，引起譁然。對此，國民黨立委賴士葆今（8日）整理鄭文燦的醜聞時表示，鄭文燦身居要職，但與黑道沒有界線，大家好奇的是過去8年蔡政府執政，是誰包庇鄭文燦？直到改朝換代，成為賴清德驅除可能勁敵，在黨內立威的「第一槍」。他強調，還有外界傳聞的「五大土地弊案」，不知檢調要繼續深入調查，還是只查這次涉貪案子？

賴士葆於臉書表示，鄭文燦的案子長達七年，大家都在討論為何這麼長的時間都沒有動作？相關監聽譯文和資料都充足，為何不約談？

賴士葆表示，鄭文燦是蔡英文的愛將，桃園市長任內爆發台大國發所「論文抄襲」，被台大取消碩士論文的醜聞，加上輔選桃園市長失利、桃園6席立委全輸，鄭文燦表現跌破眾人眼鏡，竟然還可以高升行政院副院長，當時行政院長陳建仁政務生澀，其實都是鄭文燦在操刀，可見其後台有多硬。

賴士葆「盤點醜聞」指出，鄭文燦交友廣闊、葷素不拘，累積很多爭議新聞，例如，成立地下匯兌、洗錢、詐欺的郭哲敏，鄭文燦卻出現在郭的88會館，引發爭議。另外，震驚社會的四海幫成員曾國瑋，是涉及槍砲罪及暴力討債的通緝犯，後來改名曾耀鋒，成立im.B詐騙集團，吸金上百億，鄭文燦也與陳歐珀出席在曾姓通緝犯的春節酒會。

賴士葆再指，在檢調監聽紀錄中，聽到成立洗錢品牌「PG talk」天道盟角頭林秉文，為了向友人炫耀，當場立即打電話給鄭文燦，為了證明兩人交情匪淺。

賴士葆說，去年選舉期間，鄭文燦還被爆於2011年曾在「澳門接受性招待」的影片，鄭文燦否認並提告。然而，一份法院的判決書卻揭露博弈大亨陳盈助，確實當年在澳門九號會所招待鄭文燦和梁文傑，並提供50萬澳幣的賭場籌碼，前台北市議員林瑞圖也在媒體上證實此事。

賴士葆認為，從以上幾個例子可以窺知鄭文燦身居政壇要職，掌握龐大的政府資源，但是與黑道根本沒有界線，毫不避諱，大家好奇的是過去8年蔡政府執政，是誰在包庇鄭文燦？讓他可以呼風喚雨，檢調不敢出手，直到改朝換代，成為賴清德驅除可能勁敵並在黨內立威的「第一槍」。

最後，賴士葆強調，賴清德要檢調勿枉勿縱，重申打詐、掃黑、肅貪是目前政府的重要工作。這次爆發500萬的案子，地方人士都說根本小事一樁，另外還有「五大土地弊案」才是致命的大案子，不知檢調要繼續深入調查，還是只查這次涉貪案子？

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）