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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阿兵哥當面問「有為戰爭準備錯覺？」　賴清德：大家每滴汗不白流

記者陶本和／台北報導

國軍精神戰力週從9日至11日為期三天。總統賴清德上午以影片方式現身莒光園地，與戰鬥機聯隊官兵進行對談，並回應官兵提問。在對談中，官兵當面詢問國防自主方向，是否會讓民眾產生為戰爭準備錯覺？他強調，要的和平是有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」，而基礎就是自我防衛的力量，「大家每天執行勤務訓練所流下的每一滴汗水，都不會白流」。

▲▼總統賴清德首次以三軍統帥身分於莒光園地談話，更是歷任總統中，首次參加精神戰力週的總統。（圖／青年日報提供）

▲總統賴清德首次以三軍統帥身分於莒光園地談話，更是歷任總統中，首次參加精神戰力週的總統。（圖／青年日報提供）

「國軍精神戰力專案教育」是自民國94年起，配合年度漢光實兵驗證前，為堅定官兵愛國信念、強化精神戰力，透過專案教育方式，讓全體官兵體認國軍建軍備戰的目的與重要性；而今年是首次由總統實施精神勗勉。

針對今年精神戰力週，賴清德日前前往台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，為準備漢光演習的國軍加油打氣，期勉國軍團結以赴，讓國人及全世界看到我們守護國家的決心。

在與官兵對談中，官兵詢問賴清德為何會想來參加「精神戰力週」？賴清德回應表示，漢光演習是每年國軍最重要的演訓，在進行之前，國防部都會進行「精神戰力專案教育」，凝聚國軍的精神意志，也堅定保家衛國的信念。

賴清德強調，總統是三軍統帥，國軍的事就是他的事，他當然要來傾聽大家的聲音、了解大家的需求，與大家站在一起，相信只要大家站在一起、團結一致、全力以赴，一定可以讓國人及全世界看到我們守護國家的決心。

接著，官兵問及國家朝國防自主方向前進，是否會讓外界民眾產生是為了戰爭做準備的錯覺？賴清德表示，有些民眾可能會有這樣的疑慮，但大家都知道台灣是愛好和平的國家、台灣人民也都與人為善，追求和平更是我們始終堅持的方向。

賴清德表示，我們要的和平，是一個有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」，而這個基礎就是自我防衛的力量。他說，大家每天執行勤務訓練所流下的每一滴汗水，都不會白流，也向世界證明國軍是一流的軍隊、具備一流的堅實戰力，更是一支讓國家感到安全、讓國人感到放心、讓敵人不敢輕舉妄動的鋼鐵勁旅。

賴清德希望，如果有人向國軍弟兄姊妹詢問這樣的問題，大家可以很有自信地告訴對方，是為了和平而訓練，更是為了守護民主自由而做準備。

針對如何有效發揮不對稱戰力守護台海和平，賴清德表示，軍事實力的強弱，不是用單純數學的加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但也不能完全代表一個國家的軍事能力。歷史上，以少勝多的案例比比皆是，能以嶄新思維、贏過守舊敵人的經驗，更是不計其數。

賴清德認為，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，利用台灣周邊的海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，以「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，確保國土的安全。

賴清德強調，台灣雖然小，但我們位處第一島鏈的關鍵位置，有著極重要的戰略地位。未來，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力就是其中一個重要的支柱。台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，他希望大家一起讓臺灣成為世界和平的舵手，也能當世界繁榮的推手。

至於如何防止中國利用各種手段滲透國軍。賴清德表示，他希望全體國軍弟兄姊妹能夠牢記一件事，我們是為全體國人服務的軍隊，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在。中國的滲透和刺探不會停止，無論大家是士兵、士官或軍官，無論是志願役或是義務役，都要強化保防工作，更要時刻警惕，注意自己的資安，不要落入陷阱。

賴清德提到，他在金門太武山當醫官服役的時候，雖然大家都來自台灣各地，但我們深知「同島一命」的精神，更知道因為有我們在這裡，我們心愛的家人朋友、熟悉的日常生活才會在那裡。他也強調，政府會持續強化各部隊的保防工作，如果每一位國軍弟兄姊妹都能警惕在心，相信我們也可以防患於未然。

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