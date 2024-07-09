18歲女癲癇發作！友嚇壞急叩119　警認出她是失蹤人口

▲18歲女癲癇發生，內埔警分局新北勢派出所員警會同消防人員送就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名剛滿18歲的女子與家人、男友吵架，負氣離家，家人遍尋不著報警，她與友人散步途中癲癇發作，友人嚇著求助119，內埔女警趕到，根據長相懷疑她是通報協尋人口，她很訝異承認，聯絡家人到醫院照料。

潮州警分局日前接獲民眾求助，指女子與家人講電話發生爭執一時負氣離開家中未歸多時，家屬憂心女兒剛成年且涉世未深，深怕發生意外，連忙到轄區派出所報案。

內埔警分局日前清晨5時接獲通報，指有民眾因癲癇發作急需協助。新北勢派出所警員黃姓女警迅速到場後，發現該名女子長相有幾分熟悉，詢問一旁男性友人案發過程，隨即回想起該名女子為警政系統新通報失蹤人口，立刻詢問該女身分是否為同一人，女子聽到警方詢問略顯驚訝答覆，並向警方坦承與家人及男友爭吵，負氣離家後和友人聊天談心，未料癲癇病發，因匆忙離家未攜帶隨身的癲癇藥物，才請求救護人員及警方協助。

警方確認個資無誤後，連忙聯繫潮州分局光華所代通知家屬至醫院照料。家屬得知後，非常感激警方對失蹤人口的用心，使女兒能夠安全無恙返家。

內埔分局長郭譯隆表示，警方除對打詐及交通亟為重視外，對協尋失蹤人口亦十分重視，受理民眾通報後，若符合OK緊急協尋要件更與電信公司合作即時定位並 發布巡邏網協尋，為的是幫助每個失蹤人口找到回家的路，強化社會安全網絡。