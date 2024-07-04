塞「彩虹菸」給少女抽再趁機嘿咻　色男輕判2月理由出爐

▲賴姓男子去年4月與少女在友人住處聚會，塞彩虹菸給少女吸食後對少女指侵與性侵得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子去年認識未滿16歲少女，同年4月間2人參加友人聚會，趁在房間獨處時，硬塞彩虹菸給少女吸食，並趁少女意識不甚清醒之際先指侵得逞，後來在未違背少女意願下又發生親密行為，少女向家人透露後報警處理；桃園地院審理時，賴男坦承犯行，並自白案發過程，法官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處有期徒刑2月，還可上訴。

檢警調查，22歲的賴姓男子去年初認識未滿16歲的少女，2人為朋友關係，同年4月18日下午1時許，2人相約在桃園市友人住處聚會，賴男卻趁2人在友人住處房間獨處時先硬塞彩虹菸給少女吸食，少女並未拒絕吸食彩虹菸後意識有些模糊，賴男在趁2人獨處時對少女指侵與性侵得逞，過程中均未違背少女意願，事後少女向家人全盤托出，在母親陪同下到醫院驗傷並向警方報案處理，桃園地檢署複訊時，賴男坦承犯行，檢方偵結依妨害性自主案件起訴。

桃園地院審理時，被告賴男坦承犯行，但否認有強制性交情事；少女則指稱，「被告硬塞彩虹菸給我抽，但忘記是怎麼硬塞給我，我沒有拒絕就抽彩虹菸，被告沒有恐嚇脅迫方式，因該處有藏刀，出於心理害怕沒有拒絕，抽彩虹菸後雖仍有意識但力氣變小，但被告還是硬來」。

法院合議庭審理時，被告坦承犯行並自白犯罪，合議庭裁定改以簡易判決處刑，合議庭根據醫院診斷結果，少女私處有陳舊性傷痕，並無其他傷勢，少女指控被告強制性交犯行則缺乏積極證據。

法官審酌，被告為滿足一己私欲，與14歲以上未滿16歲之告訴人為性交，法治觀念淡薄，影響其身心健全發展，惟念其犯後坦承犯行，處有期徒刑2月，本案仍可上訴。