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午後對流發展「雨最大地區」曝　下周熱帶擾動活躍

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲白天高溫炎熱，午後留意瞬間較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來天氣白天高溫炎熱，午後留意瞬間較大雨勢，天氣風險公司天氣分析師李至晟今（9日）指出，今各地午後山區有對流雲系發展，以西半部山區雨勢較大，而下周西南季風稍微增強，熱帶擾動會比較活躍，但短期內還沒看到顯著系統影響台灣。

李至晟表示，台灣還是位於太平洋高壓邊緣，今各地午後山區還是會有對流雲系發展，因大氣比較穩定，雨勢較大的地方會往山區退縮，預測以西半部山區雨勢較大，沿海平地接近傍晚才會受到消散對流雲系影響，有短暫雨機會。

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他說，太平洋高壓明起稍微東退，到周末再增強。周三到周五海峽水氣移入，中南部沿海在清晨到上午有短暫雨機會，午後山區有對流發展，因環境風轉變，平地降雨將以北部、東部較明顯；東南部因過山沉降，有焚風導致高溫出現的機會。

李至晟表示，周末高壓增強，對流進一步減少，預測只有山區有短暫陣雨，平地將以晴到多雲為主，比較需要留意的就是白天高溫。周五、周六是大學分科測驗，提醒考生跟陪考師長，外出記得防曬跟補充水分，也別忘了攜帶雨具。

7月進入颱風季，李至晟指出，目前看來下周台灣位於高壓外緣，西南季風稍微增強，進入南海到菲律賓的跡象，有季風的水氣幫助後，熱帶擾動會比較活躍。

但他說，目前看來太平洋高壓還是會從台灣附近延伸進入中國華中到華南一帶，即使有擾動發展，也是順著氣流往西到西北的方向移動，短期內還沒看到顯著系統影響台灣。

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