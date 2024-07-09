午後雷雨急又猛「明天下到發紅」　中南部夜晚清晨濕答答

▲午後對流發展旺盛，留意又急又大的午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（9日）指出，今午後對流發展旺盛，西半部山區有局部性大雨，明天水氣多、大氣穩定度較低，午後雷陣雨更為明顯，今天到周五中南部在夜裡、清晨都有短暫降雨，未來一周北部、中南部有36度以上高溫。

氣象署簡任技正伍婉華說，未來一周天氣熱熱熱，中午以後留意又急又大的午後雷陣雨，台灣現在受到高壓影響，每天還是有午後雷陣雨，但隨著大氣穩定度及水氣飽和，下雨區域不一樣。

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她說，未來一周太平洋高壓東退西進強弱的變化，造成局部風向改變，讓迎風地區不只是下午有雨，甚至夜裡、清晨都有斷續下雨的情況，今天到周五中南部夜裡、清晨有短暫降雨，周末以後在東南部及恆春半島也有短暫降雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，主要降雨仍是午後雷陣雨，今午後對流發展旺盛，西半部山區會出現局部性大雨，明天水氣多、大氣穩定度較低，午後雷陣雨更為明顯，大台北及各地山區有局部性大雨。氣象署隨時發布資訊，提醒注意閃電、雷擊或強陣風、冰雹等劇烈天氣。

溫度方面，伍婉華指出，未來一周澎湖、金門、馬祖及東半部，高溫33至34度，周四、周五台東有焚風造成高溫，北部及中南部在36度上下，尤其大台北、中南部靠山區內陸平地及花東縱谷，都可能出現36度以上高溫。

她表示，今天台北市、台中以南都有發布高溫資訊，可能有36度以上高溫，尤其台南市及屏東縣連續第9天高溫，提醒大家適時補充水分，避免熱傷害前往山區或溪谷邊留意午後明顯降雨，注意安全。