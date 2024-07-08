中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」　多地體感溫度恐破40℃

▲中國南方多地體感溫度恐破40℃。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州餘杭太炎社區7日14時氣溫以40.7℃位居全中國榜首，前10浙江佔了9席。中央氣象台預測，8日至10日江南、華南大部等地將出現持續性高溫天氣，最高溫可達35～38℃，未來一週，江南華南部分地區仍將持續高溫悶熱。

▲前10浙江佔了9席。（圖／翻攝自微博／中國藍新聞）

據《環球時報》報導，7日，話題「杭州熱到全國第一」登上熱搜，引發熱議。相較之下，廣東的最高氣溫就「略遜一籌」，蕉嶺以37.1°C奪得省內最高氣溫榜冠軍，最低氣溫的斗門也有32.3°C。

浙江網友就吐槽，「倒也不必啥都爭第一，Sunny哥已經給廣東這隻『大雞腿』刷上了醬汁，大火烤製。」

▲廣東也將持續高溫。（圖／翻攝自微博／廣東天氣）

報導指出，隨著副熱帶高壓逐漸東退南落，長江中下游等地的高溫天氣將持續減少。不過，對於湖南東部、江西中南部、福建、浙江、廣東、廣西東部等地來說，大範圍高溫仍穩固。尤其是湖南東部、江西中南部、福建、浙江等地，多地最高氣溫還會頻繁達到37℃以上，「續航」能力相當持久。

中國中央氣象台指出，湖北、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、湖南多地，未來幾天體感溫度恐超過40℃。