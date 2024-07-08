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台中捷運橘「預留往南投延伸空間」　李孟諺：盡速促成

▲▼交通部長李孟諺說明台鐵事故後續狀況。（圖／行政院提供）

▲交通部長李孟諺視察台中捷運路網建設，表達會盡速促成中捷橘線延伸南投。（資料照／行政院提供）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今（8日）赴台中考察捷運路網，陪同考察的交通部長李孟諺表示，台中捷運橘線已預留空間延伸南投，交通部也補助地方可行性規劃，相關台鐵用地或鐵道局審核的部分，交通部都會支持，盡速促成。

交通部7月2日有條件通過台中捷運橘線可行性研究，起點為台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地，終點在霧峰區省諮議會附近，全長約29.23公里，共設26座車站，總經費估1396.35億元。

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立院交委會今前往台中車站考察捷運路網，李孟諺聽取台中捷運局及台鐵公司報告。李孟諺受訪時表示，台中捷運橘線可行性評估將於修正後報行政院核定，因此交通部會全力支持台中市府最後採行的方案，盡早促成台中捷運路網的建設。

國民黨立委游顥日前喊話，交通部積極協助台中霧峰至南投段的銜接，兌現總統賴清德提出「台中捷運延伸到南投」政見。李孟諺說，台中市政府規劃時，橘線已是到霧峰、預留往南投延伸的空間，補助南投縣政府跟台中市政府一起合作可行性的規劃，未來就是從橘線往南投延伸的這個方向。

李孟諺說，橘線可行性研究已得到交通部審核，修正後報行政院核定。橘線站體的位置離台中車站、藍線未來的車站較遠，約300多公尺，有沒有可能規劃一個比較近的站，剛廣泛討論後，不管台中市府採行的是離火車站比較近，或離藍線比較近的方案，交通部會予以支持，相關台鐵用地或鐵道局審核，都會來支持並儘速促成。

去年交通違規案暴增、未結案的案件暴增，李孟諺表示，因為「道路交通管理處罰條例」修法，導致違規記點數暴增，檢舉案也增加，但今年5月修法微調，放寬微罪不記點、也不開放民眾檢舉後，交通部會觀察整個交通狀況來滾動檢討，希望兼顧執法與維護民眾的安全。

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