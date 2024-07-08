黃偉哲出席公部門實習迎青日　期盼與青年學子共學共好

▲台南市政府8日舉辦2024年公部門暑期實習迎青日，黃偉哲市長親自祝福實習生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲十分重視青年發展，帶領市府團隊推動各項青年政策，台南市政府8日舉辦2024年公部門暑期實習迎青日，黃偉哲市長親自祝福實習生。

黃偉哲市長表示，實習是銜接職涯相當重要的學習及歷練，市府提供公部門實習，期盼成為大專青年發揮創意、實踐所學的最佳場域，不僅幫助青年學子豐富職涯履歷，也藉此縮短市府與青年的距離，讓青年想法融入市政，與青年學子共學共好。

黃偉哲市長特別準備台南400簽名紀念提袋，送給首位報名實習生青年設計松的金門大學李孟昀同學，同時也鼓勵所有實習生一起來關心公共事務。

李同學表示，希望藉此機會增加對公共議題的參與度，透過自身創意和想法為台南市發展與進步貢獻一份力量。青年設計松不僅提供學生展現所學知識的平台，也讓市府更了解青年世代的觀點，進一步推動政策創新、激發更多靈感與思維。

市長黃偉哲表示，為了讓將來有更多的優秀人才根留台南，市府除每年積極推動大專院校公部門實習計畫外，今年更首次由研考會規劃整合各局處提供非暑期工讀名額，期盼透過公部門實習及工讀機會，讓學生藉由實際職場體驗，更加瞭解公部門運作，展現青年話語權，為市府政策注入青年創新力量。

研考會表示，本次實習生迎青日的主持人，即特別邀請今年首度參加公部門非暑期工讀計畫的台南大學二年級學生陳煒翰，以傳承台語為目標的他，全程以台語主持本次活動，不僅是熱愛台南的子弟，也是青年公共參與的實踐者。陳煒翰同學表示，非常感謝市府提供非暑期工讀機會，不僅讓他可以利用課餘時間累積職涯實力及了解公部門的運作，在工讀期間能學習「做中學、學中做」的精神，同時也能更貼近自己關心的公共參與實際運作。

研考會主委蒙志成表示，2024年暑期實習成功媒合31間大專校院共112名實習生，在文化局、動保處、社會局、地政局、衛生局、勞工局、體育局、工務局、秘書處、都發局、水利局等11個局處進行實習。今天共有53位實習生主動報名參加迎青日活動，為深入了解實習生選擇公部門實習的動機與需求，特別安排了交流時間，以小組討論的形式，讓實習生自由交流及回饋。

蒙志成主委特別分享現今公共治理面臨的挑戰，期望透過剖析當代公民社會的危機，讓青年學子了解並培養成為新公民的素養與能力，共同來察覺社會問題，並以創新的方法來解決，一起為更好的公民社會而努力。

研考會今年首度針對實習生辦理青年設計松，將於7月25日辦理為期1天的市政參與實作課，所有參賽團隊將於實習成果展進行決賽，市府為鼓勵實習生踴躍參與，提供優秀團隊獎勵金，期望透過青年想法的激盪，將無限創意化為對市政優化的具體提案，期待深化青年對市政議題的理解與提升參與的成就感。