台南400限定店授權商品好好買　黃偉哲一日店長加碼滿額贈吉祥物周邊

▲台南400限定店於7/1起在愛國婦人會館正式營運， 8日台南市長黃偉哲到場擔任一日店長，加碼推出消費滿額可獲得台南400吉祥物劍堡系列商品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400限定店於7/1起在愛國婦人會館正式營運，集結超過50個品牌、175種品項，吸引民眾熱烈選購，8日台南市長黃偉哲到場擔任一日店長，加碼推出消費滿額可獲得台南400吉祥物劍堡系列商品，邀請全國朋友來遊台南、參與台南400歷史里程碑。

黃偉哲市長表示，台南400系列活動不停歇，許多商圈、商家都共襄盛舉。這次在愛國婦人會館古蹟賣所開賣台南400授權商品，是各界業者的創意成果，徹底展現台南400「一起台南，世界交陪」的誠意與熱情。本次集結50個品牌包含企業、文創產業及地方創生成果，從美食、工藝、釀酒、香氛、禮盒、化妝品到寢具抱枕等共175項商品琳瑯滿目，讓民眾一次購足限定商品，歡迎全國朋友一同來台南參與400年歷史的里程碑。

此外，市長黃偉哲也貼心提醒，自7月20日起，可使用文化幣購買文化局古蹟區門票（赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋），還可使用文化幣在古蹟販售部消費（赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館），放大文化幣就趁今夏。今日活動市議員沈震東也到場支持。

台南400限定店於7月1日起至9月15日每日上午9時至下午5時營業，地點為愛國婦人會館(中西區府前路一段197號)，歡迎民眾來店選購。凡至限定店消費滿額即享有以下回饋：凡消費即贈統一多拿滋(Mister Donut) 優惠券：每張優惠券包括甜甜圈「買6送4」及「買4送2」兩次使用機會 (使用期限至2024年年底) 。消費滿1624元，即贈統一多拿滋(Mister Donut)甜蜜套餐兌換券：每張兌換券可兌換蜜糖波堤1個+熱美式咖啡1杯(使用期限至2024年年底)。消費滿2024元，即贈oqLiq以吉祥物劍堡設計之袖套1雙。消費滿2424元，即贈吉祥物劍堡玩偶1隻。每張發票限兌換品項1次(視消費金額可擇1樣兌換)。相關資訊可密切留意文化局「文創Plus」或「藝遊台南」粉絲專頁。