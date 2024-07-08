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中央補助電動汽車充電示範場域　黃偉哲力推台南區區有電充

▲台南市政府8日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會，市長黃偉哲宣布成功爭取中央經費2.5億元補助，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府8日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會，市長黃偉哲宣布成功爭取中央經費2.5億元補助，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府自2022年發布「2050台南淨零路徑」積極推動落實減碳，8日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會，市長黃偉哲宣布成功爭取中央經費2.5億元補助，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電。

其中，共包含90座（180槍）快充槍、266槍慢充槍，將打造台南成為全台電動汽車充電示範場域，市議員朱正軒也到場表示關切。

▲台南市政府8日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會，市長黃偉哲宣布成功爭取中央經費2.5億元補助，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市是發展綠色載具重要據點，以往因過了中部之後較少充電樁，導致電動車主對到訪南部卻步，設置充電樁之後可改善車主們的充電焦慮，也提升北部民眾開車來訪南部意願，讓民眾的旅程更無遠弗屆。這次計畫部署於全市202處公有場域廣設充電樁，完整覆蓋全台南市37個行政區，達成全國唯一區區有充電站的目標。另外，更將90座快充設備均衡分布各行政區至少有一座，也是全國唯一區區皆有快充站的城市。不只方便外地遊客也造福當地電動車主，大幅改善充電效率並營造友善供電環境。

黃偉哲指出，在環境部補助和台南市政府統籌下，經公開招標評選出台達電子工業股份有限公司，將由該公司負責上述充電站基礎輸電線路工程及充電樁設備的建置，並由其負責後續最長7年的充電站營運與管理，此計畫總投資金額包含補助款2.5億在內，將超過新台幣7億元，除特別感謝台達電子公司願意與台南市攜手共同推動本示範計畫外，也是宣示台南市已跨出邁向淨零永續的重要一步。

▲台南市政府8日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會，市長黃偉哲宣布成功爭取中央經費2.5億元補助，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局說明，這次示範計畫的特色不只在市區建置充電站，更兼顧城鄉均衡設置，於全市37個行政區均建置充電站，達到台南市境20分鐘車程內都可以充電的目標。除廣泛建置11kW慢充充電樁快速擴大充電站覆蓋範圍外，更將採用90座規格為200kW的快充設備，約在15-25分鐘即可提供行駛200~300公里的電力，另廠商更在投標計畫回饋項目承諾將其中2座快充設備升級為350kW超級充電站，可提高充電速度40%以上，減少市民的充電焦慮。此外，所有基礎設施與充電設備皆由台達電子公司在台灣生產製造，符合市面上各款主流電動車充電需求。

▲台南市政府8日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會，市長黃偉哲宣布成功爭取中央經費2.5億元補助，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該案建置工程預計於今年11月底完成，後續將視工程施作與台電供電進度逐步分批上線提供充電服務，服務推出前將利用各種管道廣為宣傳週知，以吸引更多電動車主前來使用。交通局後續亦將規劃整合充電站資訊發布至網頁及「台南好停APP」，方便民眾透過充電站即時資訊快速查找充電站位置及空餘狀態，解決里程焦慮問題，促進低碳綠色運輸發展。

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