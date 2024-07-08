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視察台南玉井蒸熱廠作業　黃偉哲：處理質量全國第一外銷如虎添翼

▲台南市長黃偉哲8日前往玉井熱蒸廠，視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的果品皆符合最嚴格標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲8日前往玉井熱蒸廠，視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的果品皆符合最嚴格標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近來適逢台南芒果、火龍果等水果旺季，因外銷日、韓等國，需經蒸熱等流程方可在當地販售，市長黃偉哲8日前往玉井熱蒸廠，視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的果品皆符合最嚴格標準，而該廠正處理由南化貿易商出口日本的第一批紅肉火龍果，希望繼芒果之後，為台南水果外銷再下一城。

黃偉哲表示，據農業部統計2023年台灣水果出口日本近1萬8千公噸、外銷產值近3,000萬美元（約9億台幣），出口總量比105年成長超過4倍，日本已成為台灣水果最大外銷市場。在玉井蒸熱廠設備改善後，處理量達全國第1且質優，口感如同現摘，提升台南鮮果的國際競爭力，可謂如虎添翼。現在紅肉火龍果已可銷往日本，且火龍果產季長，可望繼芒果之後，為台南水果外銷再下一城。

▲台南市長黃偉哲8日前往玉井熱蒸廠，視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的果品皆符合最嚴格標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府說明，市長黃偉哲指示市府團隊為疫後農產外銷作業超前部署，於110年即向中央爭取補助，加上市府自籌款，共耗費6,500萬，在111年底汰換為日本新式蒸熱設備，新設備處理時間大幅縮短，減少耗損；良率提升近100%，儲架壽命從8天延長至2周，且處理後的芒果口感如同現摘，質量皆優，助益台南鮮果行銷海外，提高農友收益。根據統計自2023年啟用新設備處理果品425公噸，2024年至7月4日止，已處理600公噸，較2023年成長41%以上。

▲台南市長黃偉哲8日前往玉井熱蒸廠，視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的果品皆符合最嚴格標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府農業局指出，玉井熱蒸場設備改善後，於2023年芒果季正式啟用， 市長黃偉哲多次親赴海外行銷，提升曝光，配合海外參展及增加通路等多管齊下，外銷成績為2022年的3倍，在硬體設備升級後，加強國內外行銷策略加乘效果，接下來的冷鏈硬體再完成後，可望帶來約10億的外銷產值。

▲台南市長黃偉哲8日前往玉井熱蒸廠，視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的果品皆符合最嚴格標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，台南設有全國蒸熱量第1的蒸熱廠，毗鄰建置中的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，預計2025年完工，未來將提供青果集貨、分級、包裝、加工、檢疫、冷藏（凍）及出貨調節等功能，每年將增加青果處理量能至少5500公噸。市府積極輔導農民落實產品溯源管理及輸出檢疫處理作業，以協助台南優質鮮果輸銷國際市場。

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