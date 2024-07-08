暴雨狂襲！濟南平均雨量達88.1毫米　24小時降「700個大明湖」

▲濟南多地迎暴雨。（圖／翻攝自微博／濟南日報）

記者廖翊慈／綜合報導

山東濟南水文局6日發布，7月5日8時至6日8時降雨量，全市平均88.1毫米，市區更高達95.6毫米，這數字相當約為700個「大明湖」的水量傾瀉而下。氣象部門兩度升級暴雨預警，最後升至橙色預警。

據《濟南日報》報導，7月5日，濟南遭遇大規模強降雨，當暴雨來襲，濟南防汛抗旱指揮部也及時啟動了防汛緊急應變，全城上下打響防汛緊急搶險保衛戰。

▲▼濟南單日降雨量約為700個大明湖。（圖／翻攝自微博／濟南日報）

根據濟南水文局發布的雨情快報，7月5日8時至6日8時降雨量，平陰87.5毫米，長清91.6毫米，歷城97.7毫米，章丘88.8毫米，濟陽73.5毫米，商河56.9毫米，萊蕪104.4毫米，鋼城96.4毫米，南山86.3毫米，起步區90.1毫米。最大雨量點萊蕪茶業口162.5毫米。

濟南城鄉水務局防災減災處副處長張文娟表示，根據雨量等級，24小時內降雨量50～100毫米者是暴雨級別，降雨量100～250毫米被認定為暴雨，「這場雨，全市雨量都達到了暴雨等級，全市187處降雨點中，有48處超過了100毫米，達到了大暴雨級別。」

報導指出，今年以來濟南累計降雨量全市平均達到了231.9毫米，比常年同期226.5毫米多5.4毫米，超出2.4%，比去年同期185毫米多46.0毫米，多24.7%。

▲▼山東多地出現暴雨。（圖／翻攝自微博／濟南日報）

張文娟表示，強降雨使一些路段出現了不同程度的積水，「但降雨結束後，積水很快幾乎都消退了，不到半小時的時間水就下去了，比往年有明顯改觀。」

濟南市氣象台指出，預計8日濟南將有明顯降雨過程，南部地區大到暴雨、局地有大暴雨，市區及其他地區有小到中雨、局部大雨或暴雨，全市平均累積降雨量20～50毫米，伴隨雷電和7～9級雷雨大風。