120人獨木舟橫渡小琉球挑戰　風浪太大…高雄海巡緊急救起36人

▲高雄海巡隊救援獨木舟橫渡小琉球挑戰選手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(7)日上午辦理「運動i台灣2.0計畫-2024獨木舟橫渡小琉球挑戰」活動，由青洲濱海遊憩區出海前往小琉球中澳沙灘，由於因海象不佳致參與獨木舟活動民眾陸續發生體力透支，無法安全抵達終點，高雄海巡隊獲報出動2艘艇前往救援，救起36位參與活動選手。

屏東縣政府今早辦理「運動i台灣2.0計畫-2024獨木舟橫渡小琉球挑戰」活動，有120人參加，事先都有經過訓練，但海象風浪過大。

高雄海巡隊今日上午6時46分接獲海巡署第七巡防區指揮部通報，緊急調派PP-3517艇及CP-1028艇前往救援，7時許海巡艇陸續抵達大鵬灣青洲公園西南方1.2浬處海域救援，現場多艘獨木舟因海象不佳已四處漂流，海巡艇於該海域持續搜尋並陸續救起36名體力透支民眾返回小琉球白沙漁港安置，上午11時30分經主辦單位清點參與活動人數確認已全數平安返回，圓滿完成這次救援任務。

高雄海巡隊表示，時值暑假期間，水域遊憩活動增加，容易發生溺水事件，國人應多注意安全，做好防護措施並隨時注意氣象資訊及航行安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。