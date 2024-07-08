「山林好森音」即起至8／4杉林溪登場　體驗數位自創自然之音

▲林業及自然保育署南投分署在國有林班地內導入數位創新應用，在杉林溪舉辦「山林好森音」開展暨示範走讀活動。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署在國有林班地內導入數位創新應用，日前在杉林溪園區舉辦「山林好森音」開展暨示範走讀活動：藉豐富趣味的數位實境體驗，希望深化民眾和學童對自然生態永續發展的認識，激發創作想像力及擬音仿製大自然的聲音，同時透過自身五感體驗，為生態治理工程及永續議題帶來正向影響、培養生態保育意識。

本次活動於6日登場，以杉林溪所在的南投縣竹山鎮阿里山事業區第107林班保育治理工程為首場示範場域，邀請在地鹿谷鄉內湖國小17位師生們參與，也吸引到山上避暑的現場遊客共襄盛舉。

林業保育署南投分署由專人引導「山林好森音擬音師挑戰」室內體感互動，解說擬音挑戰道具使用技巧以及整體場景設計理念，透過實際操作，可將專屬的自然之音創作下載帶回紀念，亦可至山林唱片行休憩區，聆聽來自奧萬大、杉林溪、九九峰、合歡山、雲林湖本及瑞岩溪生態環境之音。

眾人隨後前往松瀧岩瀑布區，以「山林好森音電台專訪」深入探索自然環境，藉由實體導覽認識野溪治理知識、結合生態友善機制介紹；現場遊客依據現場指引，聆聽生動情境形式的語音導覽，搭配擬真音效及背景配樂，感受到前所未有的山林之旅。

南投分署指出，活動展期自即日起至8月4日，包含松瀧岩瀑布戶外數位導覽「山林好森音電台專訪」及紅樓室內體感互動「山林好森音擬音師挑戰」，民眾可視個人體驗需求至松瀧岩2樓咖啡館、紅樓茶坊1樓櫃台領取道具包（詳細規範請以現場活動公告為主）。