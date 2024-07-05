　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪放蹓鵝遭開罰！新竹「鵝爸爸」2個月後猝死　鄰聞屍臭急通報

▲▼「捕鵝神手」擒拿遛街大鵝　飼主氣炸：放開牠、車禍我負責。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

▲黃男5月才因在大街上蹓鵝未牽繩而與民眾發生爭吵。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹一名養了白鵝當寵物、被網友封為「鵝爸爸」的黃姓男子(57歲)3日當天被鄰居發現住家飄出屍臭味，經通報里長、警消到場破門後，赫見黃男已經死亡多日。檢警4日會同法醫進行相驗，現場沒有外力介入跡象，且遺體也無外傷，排除他殺可能，家屬對於死因也沒有意見。

黃男今年5月才因寵物鵝在大馬路上閒逛擾亂交通而登上新聞版面，當時黃男沒有牽繩就出門蹓鵝，放任兩隻大白鵝在大同路上閒晃，其中有2名婦人認為白鵝影響交通安全，因此出手驅趕；黃男見狀後勃然大怒，雙方在大街上爆發爭執，黃還嗆「放開牠，出車禍我會負責！」

當時3人2鵝在路邊吵成一團，引發路人圍觀，警方也到場介入勸導，並要求黃男約束寵物、盡快將大白鵝帶回家，後續也依道路交通管理處罰條例開出罰單。新聞曝光後引起網友討論，黃男還被封為「鵝爸爸」。

未料時隔2個月後，竟傳出黃男死訊。據了解，黃男與妻子離異後獨自居住，並飼養白鵝、兔子等寵物；3日當天鄰居驚覺多日不見黃男，且其住家還飄出陣陣屍臭，懷疑可能有狀況，因此通報里長，經警消到場破門後，赫見黃男陳屍住處，遺體腐爛、已經明顯死亡多日。檢方4日相驗遺體後，家屬對死因沒有意見，後續也將協助處理寵物安置問題。

ET快訊
快訊／雲林縣議長黃凱「羈押禁見」
月租40萬→120萬逼走「熱浪島」　房東代理人吐實情
快訊／民眾黨開鍘！吳靜怡遭除名　張凱鈞停權
新竹「鵝爸爸」猝死家中！　遺體已腐爛
獨／小炳女兒打工念大學　問1句話讓他自責大哭
7-11全台第7000店　插旗台南
噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇：以為是白芝麻
月息4%！台中夫妻吸金41億　爽買4豪宅、1900萬法拉利

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砸52萬上身心靈課程…重病愛貓仍沒命！飼主怒告討錢慘敗

快訊／雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆案！　法院裁准「羈押禁見」

豪放蹓鵝遭開罰！新竹「鵝爸爸」2個月後猝死　鄰聞屍臭急通報

獨／高雄街頭動作片！2警壓制紅衣女　她喊地上好燙...真相曝光

蘭嶼垃圾掩埋場大燒整夜！環保局籲民眾緊閉門窗　做好自身防護

駁二攤車侵入動線！害輕軌「撞陽傘」一度停駛　文化局說話了

月息4％誘投資節能鍋爐！夫妻高檔飯店當道具　8年吸金41億

球迷衝管制區！冰粽砸FA蓁蓁粉腿　嗆「為何Josh可以」告保全施暴

被歪腰畫面曝！聯結車右轉撞號誌桿　司機曝原因：角度沒抓好

蘭嶼垃圾掩埋場大火畫面曝！燒一整夜仍未撲滅　警消持續灌救

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

砸52萬上身心靈課程…重病愛貓仍沒命！飼主怒告討錢慘敗

快訊／雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆案！　法院裁准「羈押禁見」

豪放蹓鵝遭開罰！新竹「鵝爸爸」2個月後猝死　鄰聞屍臭急通報

獨／高雄街頭動作片！2警壓制紅衣女　她喊地上好燙...真相曝光

蘭嶼垃圾掩埋場大燒整夜！環保局籲民眾緊閉門窗　做好自身防護

駁二攤車侵入動線！害輕軌「撞陽傘」一度停駛　文化局說話了

月息4％誘投資節能鍋爐！夫妻高檔飯店當道具　8年吸金41億

球迷衝管制區！冰粽砸FA蓁蓁粉腿　嗆「為何Josh可以」告保全施暴

被歪腰畫面曝！聯結車右轉撞號誌桿　司機曝原因：角度沒抓好

蘭嶼垃圾掩埋場大火畫面曝！燒一整夜仍未撲滅　警消持續灌救

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

LINE Pay正式開通「韓國跨境支付」！台灣旅客掃碼最高享25%回饋

金秀賢時隔9年再來台！腳踩GUCCI小白鞋帥氣搭機　將於今晚抵達

砸52萬上身心靈課程…重病愛貓仍沒命！飼主怒告討錢慘敗

快訊／雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆案！　法院裁准「羈押禁見」

【廣編】銅板價也能出國！統一麵贊助你任選航點機票旅遊金

綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

沒搶到「蛋黃酥界愛馬仕」別哭！全家7／8線上開賣「陳耀訓鳳凰酥」

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘：想告詐欺

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

社會熱門新聞

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

癌末失能妻車內吐不停　雲林男臨停台61路肩遭開罰

即／找到了！「橄欖球校隊」新月沙灘溺水　尋獲已成冰冷遺體

快訊／港福洋漁船8人遭扣！日同意罰款121萬放人

殺女姦屍雙刀惡男掰：吃威而鋼忍不住

漁船8人繳清121萬「不會馬上返台」！原因曝光

女警「抹黃賣淫」兩樣情！　台中女警被力挺

獨／喜相逢私廚被檢舉逃漏稅　闆娘曝：4月已停業

喪屍煙油入侵台灣　可鏘到身體對折成夜店新寵

獨／喜相逢私廚爆停業！仍續　衛生「3缺失」曝

屏東男疑中暑倒馬路邊失去意識！搶救無效亡

即／北市小黃撞男女YouBike騎士　駕駛送醫亡

更多熱門

相關新聞

高中橄欖球隊員落海20小時　師生集氣盼好消息

高中橄欖球隊員落海20小時　師生集氣盼好消息

桃園1名劉姓高中生昨(3日)下午與2名21歲友人，至新竹縣竹北市新月沙灣戲水，卻被海浪沖走，其中2人幸運獲救，但劉姓少年失蹤已近20小時，目前依舊下落不明，仍在搜索中。校方表示，劉生是橄欖球校隊隊員，平常學習表現都不錯，如今卻傳出溺水意外，令他們錯愕不已，也希望搜索盡快有好消息。

罷免沒有冷戰本錢！　他曝3因素：「拆樑」比「罷安」難度更高

罷免沒有冷戰本錢！　他曝3因素：「拆樑」比「罷安」難度更高

新月沙灘3人溺水　失蹤學生身分曝光

新月沙灘3人溺水　失蹤學生身分曝光

即／3高中生新月沙灘溺水　2獲救1失蹤...陸空搜救中

即／3高中生新月沙灘溺水　2獲救1失蹤...陸空搜救中

快訊／國家警報響！大雷雨轟4縣市　新竹山區暴雨告警

快訊／國家警報響！大雷雨轟4縣市　新竹山區暴雨告警

關鍵字：

新竹鵝爸爸

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面