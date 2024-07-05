豪放蹓鵝遭開罰！新竹「鵝爸爸」2個月後猝死　鄰聞屍臭急通報

▲黃男5月才因在大街上蹓鵝未牽繩而與民眾發生爭吵。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹一名養了白鵝當寵物、被網友封為「鵝爸爸」的黃姓男子(57歲)3日當天被鄰居發現住家飄出屍臭味，經通報里長、警消到場破門後，赫見黃男已經死亡多日。檢警4日會同法醫進行相驗，現場沒有外力介入跡象，且遺體也無外傷，排除他殺可能，家屬對於死因也沒有意見。

黃男今年5月才因寵物鵝在大馬路上閒逛擾亂交通而登上新聞版面，當時黃男沒有牽繩就出門蹓鵝，放任兩隻大白鵝在大同路上閒晃，其中有2名婦人認為白鵝影響交通安全，因此出手驅趕；黃男見狀後勃然大怒，雙方在大街上爆發爭執，黃還嗆「放開牠，出車禍我會負責！」

當時3人2鵝在路邊吵成一團，引發路人圍觀，警方也到場介入勸導，並要求黃男約束寵物、盡快將大白鵝帶回家，後續也依道路交通管理處罰條例開出罰單。新聞曝光後引起網友討論，黃男還被封為「鵝爸爸」。

未料時隔2個月後，竟傳出黃男死訊。據了解，黃男與妻子離異後獨自居住，並飼養白鵝、兔子等寵物；3日當天鄰居驚覺多日不見黃男，且其住家還飄出陣陣屍臭，懷疑可能有狀況，因此通報里長，經警消到場破門後，赫見黃男陳屍住處，遺體腐爛、已經明顯死亡多日。檢方4日相驗遺體後，家屬對死因沒有意見，後續也將協助處理寵物安置問題。