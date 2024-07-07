罷免案剛成立！北市里長偷吃生子也挨告　判決出爐

▲台北王姓里長罷免案剛成立，又因偷吃小三，被法院判決要賠正宮20萬。（示意圖／取自圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北王姓里長爆出外遇生子、怠忽職守、因和小三在里外同住，經常讓里民找不到人等負面消息，才剛遭聯署成立罷免案不久，王男的妻子也提告他偷吃經營美容工作室的小三，對兩人求償1百萬，台北地院審理，判王男和小三侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。

正宮主張，她和王男感情長跑17年，在2022年4月結婚，她原本在醫院擔任事務員，在王男要求下，她於女兒出生後申請育嬰留職停薪，全心照料家庭外，也積極協助王男競選里長，幫助王男在同年11月26日再次當選里長，沒想到王男卻偷吃經營美容工作室的小三，小三不僅毫不避諱地上傳兩人親密合照，還懷孕誕下一子，並在網上分享胎兒超音波照片，去年小三還將該工作室轉讓登記給王男，並由王男替她張羅經營美容事業所需一切物品。她得知丈夫外遇後又悲憤又羞辱，因壓力過大罹患甲狀腺毒症，身心飽受煎熬折磨，要對兩人求償1百萬元。

而王男在審理時說，他和正宮雖在2005年認識，但沒交往這麼久，期間兩人曾因個性不合分手，且交往時未同居過，婚後才因性格不合，除了經常發生爭吵衝突外，岳父岳母更常對他施加經濟壓力，要他提供資金援助他們公司度過難關。他已向法院訴請離婚，並和正宮分居，就算他應負侵權賠償責任，正宮求償也太高。小三則說她目前留職停薪中，無法負擔高額賠償。

法官認為，王男在離婚案件審理中，已承認和小三發生「外遇」，王男行為除了造成正宮精神痛苦，還導致正宮承受他人異樣眼光，判王男和小三侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。