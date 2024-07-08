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今天衝了！漢堡王「雞肉堡系列套餐第2套半價」連吃5天

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王4大雞肉漢堡套餐第2套下殺半價爽吃5天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「漢堡王」即日起連5天祭出「4大雞肉漢堡套餐第2套下殺半價」，包括超人氣國王大雞堡、美式花生雙層脆雞堡通通一次滿足，把握機會衝吃。

漢堡王即日起至7月12日祭出「4大雞肉漢堡套餐第2套半價」限定優惠，優惠品項有「美式花生雙層脆雞堡套餐」、「勁濃培根烤腿堡套餐」、「火烤雞腿培根堡套餐」及「國王大雞堡（原味／辣味）套餐」，一次爽吃2份套餐下殺75折，最低只要花123元起，提醒限同品項，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市則不適用此優惠。 

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周祭出6大優惠券。

另，麥當勞即日起也於全球版APP祭出最新6大優惠券，有「單點4塊麥克雞塊買1送1」，使用期限至7月10日；以及早餐限定「單點豬肉蛋堡送薯餅」、「單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買1送1」，使用期限至7月14日；而「買超值全餐送勁辣香雞翅（1份2塊）」使用期限為7月12日起至7月14日。

加碼收99元超省晚餐券，至7月12日前每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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