麥當勞本周限定「6大優惠券」快收！有雞塊買1送1、薯餅免費吃

▲麥當勞全球版APP本周祭出6大優惠券。（圖／業者提供，下同

記者蕭筠／台北報導

本周小確幸快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，這周一次網羅「6大優惠券」，不僅有麥克雞塊、指定飲料買1送1，還有薯餅、勁辣香雞翅免費送等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新6大優惠券，有「單點4塊麥克雞塊買1送1」，使用期限至7月10日；以及早餐限定「單點豬肉蛋堡送薯餅」、「單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買1送1」，使用期限至7月14日；而「買超值全餐送勁辣香雞翅（1份2塊）」使用期限為7月12日起至7月14日。

加碼還有99元超省晚餐券等領，至7月12日前每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲拿坡里祭出炸雞桶限時優惠。

另，全台12家拿坡里炸雞專賣店至8月31日前也祭出最新炸雞優惠，「6塊炸雞桶下殺61折」，1桶只要211元，買2桶更超值只要399元，較原價打出58折優惠，每桶炸雞內含3隻雞腿、3塊腿排，且有義式、脆皮、辣味和原味開放任選。