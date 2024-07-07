外送平台才有！星巴克「濃郁新品」限時下殺8折　加碼收系列優惠

▲星巴克新品「焦糖奶香星享那堤」外送平台限定喝。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準高溫屢破紀錄，外送平台「foodpanda」驚喜上架星巴克外送限定新品「焦糖奶香星享那堤」，並祭出限時8折嚐鮮價優惠等喝，加碼更祭出一系列星巴克好康，像是有人氣夏日冰柚冷萃咖啡、馥列白爽喝第2杯半價，趕緊下單去。

星巴克推出外送市場限定新品「焦糖奶香星享那堤」，即日起上架foodpanda，其飲品是選用人氣焦糖那堤，搭配特別研發的焦糖奶油，每一口都能喝到超濃焦糖香，還帶有核果烘烤香，香氣十足，每杯原價175元，至7月9日前可享嚐鮮價139元，限時8折優惠肯定要搶喝一波，提醒部分分店不適用該優惠，且該飲品於門市並未販售。

foodpanda更加碼推出一系列星巴克優惠，即日起至7月31日每周二於星巴克指定專區輸入優惠碼「週二星享日」，可享現折70元優惠；至7月9日推「經典紅茶葛粉燕麥那堤／夏日冰柚冷萃咖啡／馥列白第2杯5折」；7月10日至7月23日加碼喝「柚子葡萄風味椰奶／草莓巴西莓椰奶風味星沁爽／冰焦糖奶香星享那堤／特選馥郁那堤第2杯5折」，以上優惠部分分店不適用，優惠碼則須線上付款方可使用，數量有限、兌完為止。

▲2大超商今天也有咖啡優惠。

另，全家今（7）日也能爽喝「Let’s Café特大經典美式」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵」可享「同品項第2杯10元」優惠，限會員；7-11則推「CITY CAFE燕麥拿鐵第2杯10元（大）」，把握機會喝。