奧運開幕倒數！法國證實「已阻止2起恐攻」　疑與ISIS-K有關

▲法國政府證實，截至目前已阻止了2起針對奧運的恐怖襲擊計謀。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國政府證實，截至目前已阻止了2起針對奧運的恐怖攻擊，逮捕了多名涉案人士；據傳，涉案人與3月犯下俄羅斯音樂廳恐攻的「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）有關。

根據《每日電訊報》報導，法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）證實，警方在2起獨立事件中，逮捕了多名企圖針對奧運發動恐攻的涉案人士，並指出先前由於正在進行選舉活動，所以政府延後公布此事。

達爾馬寧表示，多名涉案人士已經被移交給司法部門，但未具體透露恐攻計畫的具體性質或幕後主使，僅強調在14日國慶日和26日奧運開幕式前夕，法國各地的恐攻威脅風險仍相當高。

《每日郵報》引述消息人士說法指出，遭逮的涉案人疑似與ISIS-K有關。ISIS-K在今年3月於俄羅斯莫斯科一間音樂廳發動恐攻，造成至少144人死亡，而法國在此之後也將安全威脅評估升到最高等級。

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