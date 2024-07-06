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巴黎奧運好熱！選手村終於安裝「2500台冷氣」　美中代表團自攜空調

▲▼巴黎奧運選手村位於巴黎北郊，起居室沒有安裝冷氣，遵循當局碳排政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運選手村位於巴黎北郊，起居室沒有安裝冷氣，遵循當局碳排政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

法國巴黎即將於7月26日至8月11日舉辦夏季奧運，通稱為「2024巴黎奧運」，然而為了追求環保、符合目前的減碳措施，儘管當地氣溫可能達到攝氏34度，但主辦方依舊強調不會在選手村為7000個房間安裝冷氣，引起各國熱烈討論，最後在各國代表團要求下，主辦方才坦承已經訂購2500台冷氣。

根據France 24，法國巴黎奧運當初強調，將不會在選手村安裝冷氣，然而如今面臨全球極端氣候與暖化現象，各國代表團認為主辦方的減碳措施做得太超過，因此揚言要自行攜帶冷氣安裝。為此，主辦方才終於表示，已經在位於巴黎北郊的奧運選手村，為各國好手安裝2500個臨時空調設備。

奧運選手村之建築群座落於巴黎北郊，儘管主辦方強調建築群採用高超環保技術建造，透過地熱能製冷系統，使用地下深處抽出的冷水降溫，但部分國家奧委會卻擔憂選手們會因缺乏冷氣而睡眠不足，尤其近年巴黎常遭夏季熱浪侵襲，日間氣溫經常超過攝氏30度。

巴黎奧運選手村副總監Augustin Tran Van Chau透露，他們已經訂購2500台冷氣，「我們的目標是為運動員提供非常具體的解決方案，他們面臨一生中的重要競技或比賽，他們對舒適及身體恢復的要求，比一般夏天還要更高。」

報導指出，先前美國、英國、加拿大、德國、希臘、澳洲等國的代表團都在計畫使用便攜式空調，而中國奧運代表團則是購買了移動空調。

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