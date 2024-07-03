倒數3周！巴黎奧運「搭船開幕」塞納河畔彩排　4.5萬警力坐鎮

▲船隻在塞納河彩排奧運開幕式遊行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2024年巴黎奧運倒數3周登場，準備工作也正如火如荼進行中。今年開幕式將首次移師戶外，讓各國代表團搭船進場參加，警方在塞納河（Seine River）河畔加緊彩排，據悉當天還會出動4.5萬名警力坐鎮。

歐洲新聞等外媒報導，7月26日奧運開幕，地點不在室內體育場館，而是在塞納河上 ，屆時將有90多艘船隻，分別載著各國代表隊及國旗，穿越巴黎市中心，順流而下約6公里，參加時長約4小時的開幕式。因此，當地警方也在河畔加緊演練，確保屆時萬無一失。

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）宣布，奧運期間每天計畫部署約3萬名警力，其中包括武裝警察，開幕式當天更會有多達4.5萬人出勤。此外，約1.8萬武裝部隊人員也會提供支援。

▲巴黎奧運選手村將不會安裝冷氣。（圖／達志影像／美聯社）



此外，為了講求環保與永續性，今年選手村不會安裝冷氣，而是透過地下水管冷卻系統，據稱可以讓房內溫度維持在23°C至26°C，比巴黎此時均溫低了6°C左右，每個房間也會配備電風扇。不過，考量到氣候變遷與近年熱浪侵襲，主辦方仍允許各國代表團自費訂購攜帶式冷氣，目前已經累積約2500台。