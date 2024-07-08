颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示，下周三前後，菲律賓東方至南海一帶，輕颱存在機率約10％至30％。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，台灣也開始進入颱風季。對此，氣象專家吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，下周三前後，菲律賓東方至南海一帶，「輕度颱風」存在的機率約在10%至30%之間，需持續觀察。

氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」臉書提到，熱帶擾動準備登場！根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，未來於南海及菲島東部外海附近，熱帶擾動蠢蠢欲動，並有繼續發展增強的趨勢，時間點就從本月的中、下旬開始，還有一個帶一個出場的橋段。

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▼美國NCEP最新數值模式模擬周日氣壓場+降雨場預報圖。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，下周三前後，菲律賓東方至南海一帶，輕颱存在的機率約在10%至30%之間，但各國模擬差異大，且持續調整中，顯示不確定性大，需繼續觀察。

對此，氣象署說，7 月中旬至下旬，南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號，請隨時注意最新預報資訊。