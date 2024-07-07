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冷心低壓穿台「豪雨彈」來襲！2地區大雷雨　恐下到晚上

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲冷心低壓即將穿越台灣，使得午後降雨明顯 。（圖／中央氣象署） 

記者許力方／台北報導

炎炎夏日，中央氣象署表示，未來一周天氣「午前爆熱、午後暴雨」，全台無雨時高溫炎熱普遍達到33度以上，不過由於大氣環境有利對流發展，8日（周一）各地有午後短暫雷陣雨，尤其中南部、大台北地區及北部山區有局部大雨可能。災害預報士賈新興並稱，因高空冷心低壓接近中，8日有2地區午後降雨明顯。

賈新興指出，觀察高空冷心低壓，已經接近台灣，一般來說，夏季地面溫度較高，若此時冷心低壓接近，會讓高空溫度更低，造成頭重腳輕的不穩定狀態，就更容易造成旺盛的對流發展，使得午後雷雨更劇烈，7、8日兩天期間，南投以南及竹苗以北山區午後降雨明顯。

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▼未來一周午前爆熱、午後暴雨。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／NCDR）

氣象署預報，8日各地天氣晴到多雲，環境風場以東南風為主，迎風面的台東、恆春有不定時的短暫降雨，大氣環境有利對流發展，全台要留意有午後短暫雷陣雨，中南部、大台北地區及北部山區有局部大雨發生機率，中南部山區更要留意局部短延時豪雨可能；各地高溫普遍可以來到32到36度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生機率。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」7日深夜觀察，冷心低壓已經來到台灣東方，預估8日就會穿越台灣上空，因此各地午後雷陣雨機率很高，尤其中南部、各地內陸及山區有大雷雨訊號，熱對流發展較持久時，下雨的時間將會延長到夜晚。

氣象署預報未來一周天氣：
 ●7/8（周一）：東南風、環境較不穩定
迎風面東南部、恆春半島局部陣雨
其他各地晴到多雲，午後有局部短暫雷陣雨
因環境較不穩定，預計午後雷雨雨勢明顯、範圍廣
中南部山區須留意短時間內的豪雨
中南部平地、大台北地區、北部山區易有局部大雨

●7/9（周二）：東南風轉南風
東南部、恆春半島零星雨
清晨到上午中南部也有零星雨
午後雷雨比週一減少一些，區域以山區及近山區平地為主，不過南部到嘉義受影響的範圍還是有可能廣一些

●7/10（周三）：偏南風
清晨到上午中南部有局部短暫雨
其他各地一樣要注意午後雷陣雨！

●7/11~7/12（周四~五）：轉西南風
迎風面南部地區有短暫驟雨
清晨到上午中部也有局部地區受影響
依然容易有午後雷陣雨，尤其山區、宜花、大台北要多留意
東南部為背風面，易有焚風

●7/13~7/14（周六~日）：又逐漸轉為偏南至東南風
清晨到上午中南部有零星短暫雨
14日恆春半島及東南部也開始有零星雨勢出現
其他各地還是午後雷陣雨的天氣型態

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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