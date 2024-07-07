小烏來水域安全宣導體驗營開跑　7／8起開放線上報名

▲小烏來水域安全宣導體驗營開跑！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

夏天是戲水旺季，為了讓民眾認識水域安全相關知識，桃園市政府觀旅局舉辦「113年小烏來水域安全宣導體驗營」開跑！自7月8日9時起開放線上報名，報名網址：https://www.beclass.com/rid=284d88a664d39c323a45。活動共有2梯次，於7月27日假小烏來風景特定區舉行，每梯限50名，額滿為止。

市府指出，本次體驗營內容豐富，室內課程包含水域安全知識講解、CPR及AED操作、狀況模擬，室外課程有救生及求生示範演練、岸上救生體驗、協力救生體驗、救生裝及氣囊浮標水中體驗，歡迎民眾攜家帶眷踴躍參加，全程參加即可兌換精美水槍1支。

觀旅局局長周柏吟表示，夏天是戲水旺季，辦理體驗營主要就是要讓民眾認識水域安全相關知識，並從接觸水域體驗中，瞭解安全的玩水方式，此次活動於小烏來遊客中心及配有全時段雙救生員的戲水區舉辦，開放前並加強河床整治，環境相對舒適安全，可以放心學習體驗，適合親子共遊(游)。

另憑當日小烏來門票票根，即可登錄參加「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」抽獎活動中「戲水區溫泉獎」之抽獎資格。北橫自然資源豐富，桃園市政府持續整合觀光資源，邀請民眾攜家帶眷安排住宿行程，憑北橫或「大龍門」(大溪、龍潭及石門地區)合法旅宿、露營區之單筆消費滿800元者，再享「旅宿獎」的抽獎資格，集滿上述2種，再獲「加碼抽」共3區的抽獎機會，將有機會獲得價值131萬元油電休旅車、電視、機車等多項大獎。