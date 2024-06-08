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推廣黑毛豬料理！　首屆桃園「脆皮燒肉節」6／10起報名　

▲首屆桃園脆皮燒肉節6/10起報名

▲推廣桃園黑毛豬料理，市府舉辦脆皮燒肉節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

首屆「桃園脆皮燒肉節」7日於市府宣布起跑」。市長張善政邀集桃園優秀餐飲業者參與爭霸賽，透過專業評審選出桃園優質脆皮燒肉，建立桃園特產黑毛豬品牌，帶動在地產業發展，推廣桃園飲食多元特色。

張市長提到，市府今年陸續辦理「植感桃園-桃園蔬食集客計畫」、「桃園脆皮燒肉節」等活動的主要目的為鼓勵各局處發揮創意，以創新的方法推廣桃園在地元素，期盼今日的活動能讓桃園黑毛豬料理在市場上產生品牌效應，對養育黑毛豬農友及利用在地食材發揮巧思的餐飲業者帶來正向助益。

▲首屆桃園脆皮燒肉節6/10起報名

擔任本次爭霸賽的評審長司宛春表示，活動報名時間自6月10日至7月31日，只要設籍、居住在桃園市或未來3年有計畫在桃園展店的業者，都可報名參加。本次賽事初賽預計9月於桃園市清華高中辦理，總決賽則規劃於10月19日至20日假桃園市府前廣場盛大舉辦，並將提供冠軍新臺幣5萬元等獎項，鼓勵桃園優秀的脆皮燒肉業者踴躍報名。

▲首屆桃園脆皮燒肉節6/10起報名

經發局表示，桃園市為北臺灣畜養黑豬的重要城市，為推廣桃園在地的黑豬產品，喜愛美食的民眾將有機會被邀請成為「脆皮燒肉爭霸賽總決賽」的「老饕評審」，現場也將有美味可口的脆皮燒供市民朋友免費品嚐；同時舉辦「好禮。豪禮」摸彩活動。

包括：市議員陳美梅、副市長王明鉅、經發局長張誠、農業局長陳冠義、秘書處長于建國、原民局長陳姿伶、桃園區長許敏松、賽事評審長司宛春、清華高中校長張玉平、台北諾富特華航桃園機場飯店總經理沈芬、桃園市健行商圈發展協會秘書長馮芊莉等均一同出席活動。

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