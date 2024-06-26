桃檢徵11名檢察官助理！7／4中午報名截止　薪資46k+多項福利

▲桃園地檢署向法務部爭取員額獲得11名檢察官助理員額，即日起至7/4中午12時30分截止報名，圖為桃檢一樓大廳。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近年層出不窮的詐騙案件，桃園地檢署指出，為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案，以壓制詐欺犯罪、維護人民財產安全，增加人力確實對於打擊詐欺案件頗有成效，桃園地檢署向法務部、台灣高檢署爭取人力獲撥11名檢察官助理員額，即日起接受報名至7月4日中午12時30截止，桃檢歡迎具有正義感的您加入參加桃檢團隊，共同打擊犯罪，守護人民安全。

桃園地檢署表示，法務部去年向行政院爭取獲得增加檢察官助理人力核撥地檢署，對於詐欺案件之協助偵辦已見成效，今年續向行政院爭取額外增加檢察官助理人力150名，其中桃園地檢署再獲法務部、台灣高等檢察署核撥員。

桃檢強調，為儘速進用檢察官助理，業已完成相關規劃，桃檢已於官網公告報名簡章，預計錄取正取11名、備取若干名，檢察官助理工作內容主要是協助檢察官辦理詐欺等案件之卷證分析、法律問題研究等，薪資預估為新台幣4萬6692元，並享有加班費、年終獎金等福利，相關甄選報名資料可見桃園地檢署網站（https://www.tyc.moj.gov.tw/），報名期間截至今年7月4日（週四）中午12時30分止，歡迎加入桃檢團隊。