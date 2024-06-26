　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃檢徵11名檢察官助理！7／4中午報名截止　薪資46k+多項福利

▲桃園地檢署向法務部爭取員額獲得11名檢察官助理員額，即日起至7/4中午12時30分截止報名，圖為桃檢一樓大廳。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署向法務部爭取員額獲得11名檢察官助理員額，即日起至7/4中午12時30分截止報名，圖為桃檢一樓大廳。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近年層出不窮的詐騙案件，桃園地檢署指出，為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案，以壓制詐欺犯罪、維護人民財產安全，增加人力確實對於打擊詐欺案件頗有成效，桃園地檢署向法務部、台灣高檢署爭取人力獲撥11名檢察官助理員額，即日起接受報名至7月4日中午12時30截止，桃檢歡迎具有正義感的您加入參加桃檢團隊，共同打擊犯罪，守護人民安全。

桃園地檢署表示，法務部去年向行政院爭取獲得增加檢察官助理人力核撥地檢署，對於詐欺案件之協助偵辦已見成效，今年續向行政院爭取額外增加檢察官助理人力150名，其中桃園地檢署再獲法務部、台灣高等檢察署核撥員。

桃檢強調，為儘速進用檢察官助理，業已完成相關規劃，桃檢已於官網公告報名簡章，預計錄取正取11名、備取若干名，檢察官助理工作內容主要是協助檢察官辦理詐欺等案件之卷證分析、法律問題研究等，薪資預估為新台幣4萬6692元，並享有加班費、年終獎金等福利，相關甄選報名資料可見桃園地檢署網站（https://www.tyc.moj.gov.tw/），報名期間截至今年7月4日（週四）中午12時30分止，歡迎加入桃檢團隊。

 【更多新聞】

「根本沒打掃」騙國軍桃園醫院清潔費146萬...超劣合作社4人起訴

大貨車一路搖晃撞翻檳榔攤　司機坦承吸K菸恍神釀禍

受陸方資助參選立委遭收押...馬治薇10萬交保　限制出境出海

 

 

 

ET快訊
快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭續押
倒數4天！10項交通違規「將不開放檢舉」　網吵翻：大違停時代
桃園2萬戶停電逾1小時！福安變電所遭雷擊　台電緊急搶修
台中父沒錢...帶8歲女兒走7hrs回南投
獨／光頭槍手正面曝！狂轟招待所18槍　幕後驚藏2大黑幫恩怨
快訊／吊兒郎當不認罪！余天女婿求交保　裁定續押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄰居請吃泡麵...女昏睡遭拉進房性侵！驗出約會強暴丸

快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭法官續押理由曝

糗了！桃園貨車卡涵洞進退不得　警call拖吊車助脫困

騙烏干達留學生當奴工！中州科大副校長慘了　官員接受招待判7年

快訊／桃園2萬戶停電逾1小時！福安變電所遭雷擊　台電緊急搶修

失業父沒錢！深夜帶8歲女兒「台中走路回南投」　警伸援手

機械式停車位升降板與牆面空隙大　78歲婦踩空墜3米受傷獲救

快訊／吊兒郎當不認罪！余天女婿收押57天求交保　法院裁定續押禁見

正妹搭火車直擊他「解拉鏈抓鳥」急報警　男獲判無罪原因曝光

桃檢徵11名檢察官助理！7／4中午報名截止　薪資46k+多項福利

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

鄰居請吃泡麵...女昏睡遭拉進房性侵！驗出約會強暴丸

快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭法官續押理由曝

糗了！桃園貨車卡涵洞進退不得　警call拖吊車助脫困

騙烏干達留學生當奴工！中州科大副校長慘了　官員接受招待判7年

快訊／桃園2萬戶停電逾1小時！福安變電所遭雷擊　台電緊急搶修

失業父沒錢！深夜帶8歲女兒「台中走路回南投」　警伸援手

機械式停車位升降板與牆面空隙大　78歲婦踩空墜3米受傷獲救

快訊／吊兒郎當不認罪！余天女婿收押57天求交保　法院裁定續押禁見

正妹搭火車直擊他「解拉鏈抓鳥」急報警　男獲判無罪原因曝光

桃檢徵11名檢察官助理！7／4中午報名截止　薪資46k+多項福利

鄰居請吃泡麵...女昏睡遭拉進房性侵！驗出約會強暴丸

夏日消暑專案！到福隆玩水住飯店送沙灘包　時代寓所贈冰品刮刮卡

綠提7理由聲請釋憲　藍喊話大法官：捍衛民主在一念之間

快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭法官續押理由曝

糗了！桃園貨車卡涵洞進退不得　警call拖吊車助脫困

IKEA榴槤冰淇淋又來了　今年「3品種都有」讓行家吃好吃滿

騙烏干達留學生當奴工！中州科大副校長慘了　官員接受招待判7年

最低工資首次聯席會　勞動部：討論對3關鍵影響

台中第6家！壽司郎7／2插旗火車站商圈　首周消費滿300元現折40元

大巨蛋、誠品接力24小時營業　鄰近租金飆漲3成

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」

快訊／剛買完午餐！台南單車女慘遭右轉大貨車輾斃

龍天翔酒醒赴派出所道歉！還被警察兒念了一頓

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

開槍影片曝光！黑衣光頭男換彈匣「狂轟招待所20槍」

即／楊梅天成醫院爆偷拍　變態職員健檢中心廁所裝針孔

女遭迴轉車輾斃　家屬：散步竟喪命

更多熱門

相關新聞

沒打掃騙146萬清潔費　超劣合作社4人起訴

沒打掃騙146萬清潔費　超劣合作社4人起訴

台灣禾意合作社曾姓女負責人，2018年間承攬國軍桃園總醫院之環境清潔維護工作，涉嫌與曾姓領班偽造打卡紀錄，涉嫌詐領76萬餘元，合作社未幫清潔人員支付勞健保費用，仍虛偽填報幫清潔人員投保勞健保，並向醫院詐得69萬餘元的補助費用，不法利益共計146萬2347元。桃園地檢署調查後，今（26）日偵結依加重詐欺取財等罪嫌起訴，並建請法院沒收其不法所得。

花蓮職業試探暑假育樂營開跑　免費百餘名額

花蓮職業試探暑假育樂營開跑　免費百餘名額

月薪46K！士檢公開甄選10名檢察官助理

月薪46K！士檢公開甄選10名檢察官助理

出口不鏽鋼鏡藏一粒眠　4男這下慘了

出口不鏽鋼鏡藏一粒眠　4男這下慘了

打詐人力「1年後評估」　劍青批：講幹話

打詐人力「1年後評估」　劍青批：講幹話

關鍵字：

桃檢徵求檢察官助理報名74中午

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化配息率6%

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面