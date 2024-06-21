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提升職場競爭力　台南市政府勞工局青少年職涯規劃研習營受理報名！

▲台南市政府勞工局職訓就服中心2023年度舉辦青少年職涯規劃研習營，成效佳，頗受好評。（職訓就服中心提供）

▲台南市政府勞工局職訓就服中心2023年度舉辦青少年職涯規劃研習營，成效佳，頗受好評。（職訓就服中心提供）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局為協助青少年了解自我工作職能優勢、釐清職涯方向及提升未來就業競爭力，將於2024年7月17日至19日及8月7日至9日在台南關子嶺勞工育樂中心（富野溫泉會館）辦理三天兩夜「Young職涯亮未來」青少年職涯規劃研習營活動2場次。

此次活動預計招收80名，鼓勵18至29歲設籍本市青年或轄內之大專校院學生或就(轉)業需求者踴躍報名，活動內容豐富，全程免費，額滿截止。報名網址https://www.surveycake.com/s/byxYd或洽詢電話（06）3125881*19林小姐。

▲台南市政府勞工局職訓就服中心2023年度舉辦青少年職涯規劃研習營，成效佳，頗受好評。（職訓就服中心提供）

▲2024年度青少年職涯規劃研習營活動海報，歡迎報名。（職訓就服中心提供）


台南市政府勞工局職訓就服中心服務項目：1、就業服務:受理求職求才服務、徵才活動、促進就業講座、深度就業諮詢、暑期工讀計畫及市府約聘（僱、用）、臨時人員甄試。2、職業訓練：失業者職業訓練班、勞工職能提升訓練及照顧服務員職業訓練。更多工作機會洽詢：台灣就業通https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/index.aspx、台灣就業通客服中心專線（0800777888）、台南市政府勞工局職訓就服中心網站（https://job.tainan.gov.tw/）或至 7-11 ibon下載最新職缺或手機下載台南工作好找APP。

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