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彰化離奇車禍！馬3撞Civic再衝加油站　撞倒加油機波及救護車

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市今(7日)下午發生一起離奇連環撞驚險車禍！一名29歲莊姓男子駕駛一輛紅色馬3，行經中華西路與中央路口，疑似閃避不及，先撞到前方一輛喜美轎車後，再衝入對向加油站，直接將加油島的加油機撞倒，再波及到1輛正在加油的救護車，所幸此起離奇追撞事件並未造成人員傷亡，駕駛酒測值為0，肇事原因由警方調查釐清。

▲彰化馬3轎車撞喜美再衝入加油站島再撞救護車。（圖／民眾提供）

▲彰化馬3轎車撞喜美，撞倒加油機又波及救護車。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化馬3轎車撞喜美再衝入加油站島再撞救護車。（圖／民眾提供）

▲加油機倒塌。

警方初步調查，這起車禍發生於今日下午2點左右，當時楊姓駕駛紅色自小客車，沿中華西路右轉中央路，與莊姓駕駛灰色自小客車擦撞後，因一時緊張操作不慎，再撞擊對向加油站的加油機，加油機傾倒後又波及一輛救護車。

肇事現場所幸無民眾受傷，莿桐所員警到場處理，隨即加強周邊交通管制並同時通知消防局到處理及戒備，初步分析疑因紅車閃避不及一時緊張撞擊加油箱，楊男及莊男酒測值均為0，確切肇事原因待查。

▲彰化馬3轎車撞喜美再衝入加油站島再撞救護車。（圖／民眾提供）

楊姓車主指出，他當時開車從彰化交流道的方向往彰化市開，車內載了數名朋友，從中華西路右轉中央路後，車子後面遭撞上，撞他的那輛車隨即彈向對向加油站，將車停往路邊後發現車子也無法發動，所幸大家都平安，受了一場虛驚。

▲彰化馬3轎車撞喜美再衝入加油站島再撞救護車。（圖／民眾提供）

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