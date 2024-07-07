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泥塑、大理石雕刻、社區彩繪樣樣通　青草藥家李太豐十項全能

▲屏東縣青草植物協會創會理事長李太豐 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣青草植物協會創會理事長李太豐 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣青草植物協會創會理事長李太豐，20年來在社區大學開設青草植物班，憑著幽默風趣的扎實內容，吸引學生前來聽課，班班客滿，包括華僑及台積電工程師；其實他在繪畫、泥塑、大理石雕刻及興建廟宇、社區彩繪，都有一手，在高雄佛光山、東港東隆宮、車城福安宮都留有他的創作，堪稱人生奇葩。

▲屏東縣青草植物協會創會理事長李太豐 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼李太豐手繪東隆宮溫府王爺相。

▲屏東縣青草植物協會創會理事長李太豐 。（圖／記者陳崑福攝）

今年74歲的李太豐，因父親李有國是中醫師的關係，有意讓他繼承衣缽，但其實他從小就喜歡塗鴨，就讀屏東縣東港初中部時，師承水彩畫家蔡水林，讓他贏得南部七縣市青少年組水彩畫冠軍，當時的省教育廳長潘振球還特定南下頒獎，他在蔡老師陪同下向潘廳長陳情該校沒有繪畫、工藝等專用教室，影響學生學習效果，廳長一聽，當場允諾撥款興建該校興建科學館(這棟建築物目前還在使用)。

▲屏東縣青草植物協會創會理事長李太豐 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣青草植物協會創會理事長李太豐 。（圖／記者陳崑福攝）

李太豐表示，初中畢業，原本保送當時的省立潮州高中，但有一家私立高中要以他為看板學生，俾迅速打開學校能見度，因此開出全額獎學金吸引他就讀，他選擇這所學校；並在19歲時，獲美國新聞處邀請做水彩畫展覽。

▲屏東縣青草植物協會創會理事長李太豐 。（圖／記者陳崑福攝）

高中畢業，由於當年只有台北師範大學、文化大學、政政作戰學校設有美術系，他未考上無緣就讀；同一時間，西班牙皇家學院卻願意提供全額獎學金讓他前往就讀，礙於兵役等因素，他放棄出國學畫念頭。

服役時抽中陸軍特種兵，服役3年，分發到金門，當時福建省晉江縣(現泉州市)金門特教館舉辦書畫展覽比賽，他報名參加水彩畫比賽，得獲第1名，轟動當地；當時的金門高中沒有素描老師，學生考大學美術系要學素描，校方就聘請他到該校兼課，發揮他的藝術才能。

退伍後，嗅到花蓮大理石行業興起，於62年4月間邀集同好到花蓮開設中國石雕工廠，認識毫芒雕刻大師樓永譽，及人稱「麗水師」的廟宇畫師潘麗水；經與樓永譽深交後，樓老師發現他的藝術、雕刻天份；因緣巧合，樓永譽是高雄佛光山開山宗長星雲大師的摯友，星雲大師邀請樓永譽到佛光山參與興建工程，樓向星雲大師推荐他一起參與，他數度推辭。

後來原承攬佛光山極樂世界、大雄寶殿的翁姓負責人因故無法繼續工程；星雲大師到花蓮找他及陳秋山兩人接手，被大師誠意感動，他離開大理砂石工廠，花兩年多時間，先後完成極樂世界及大雄寶殿八萬四千個佛窟內佛像，並修飾完成佛光山大門接引眾生「阿彌陀佛」像與護坡堤工程。

李太豐指出，為了結婚，結束佛光山工作，但他的藝術、石雕技巧及廟宇修繕工法逐漸在業界傳了開來，滿手訂單，東港東隆宮(王爺廟)、車城福安宮、台東玉皇宮、花蓮港天宮、花蓮惠安宮、大甲鎮瀾(宮中門聖旨匾額上大字)、屏東市關帝廟(關公銅像)等全省超過200間廟宇，都留有他創作的印記。

其中興建車城福安宮外觀粗肧時，遇到冬季的落山風，竹製鷹架被吹倒損毀，需要重架，必須運輸竹子，由於路途遙遠，位處偏遠，吃了不少苦頭，幸好有土地公幫忙，如期完工；而福安宮自動燒金紙的香爐就出自於他的發想，設計完成使用，一度造成轟動。

2001年後，有鑑於對岸神像機器大批複製低價傾銷臺灣，壓縮國內業者生存空間，加上現代化廟宇建築技法改變，遂退出這一行業，重拾從小就喜愛的青草藥研究及繪畫藝術。期間自費到美國華盛頓大學學習西醫，融合家傳的中醫青草藥學，精進醫學知識。

為幫助民眾遠離疾病所苦，20年前，在屏東社區大學開設青草藥班，憑著幽默風趣札實課程內容，班班客滿，上過課的學生超過2000人，其中有南非、巴西華僑每年固定回臺灣來上他的課；一名住台北的台積電工程師更每星期三從台北搭高鐵南下新左營下車，再由友人開車載到屏東縣竹田鄉聽他授課，已持續2年。

閒餘之暇，他重拾繪畫樂趣，獲邀到高雄、屏東社區彩繪，已完成20多個社區，目前在東港鎮共和社區「溫府德修共和協會」繪製東隆宮溫府王爺相關作品。

旅法藝術家葉亭君指出，李太豐老師生活經驗豐，作品傳統兼具創新，頗具獨特性。

木雕家蔡明海說，李老師是他的貴人，45年前，經由李老師引荐製作龍山寺斗燈、神龕；而老師不止畫風獨特，對廟宇雕刻建築、青草藥知識底蘊豐富，樣樣精通，可說是十項全能，個性逍遙自在，好像遊戲人間，處處讓與他接獨過的人不時充滿驚奇。

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