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慶祝世新大學馬來西亞校友會十周年　校方設立專屬大馬學子獎學金

圖一：世新大學馬來西亞校友會十周年會慶晚宴氣氛熱烈非凡。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學馬來西亞校友會十周年會慶晚宴氣氛熱烈非凡。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

7月6日，世新大學馬來西亞校友會於吉隆坡隆重舉行成立十周年慶典。這次盛大的活動吸引了多位重要嘉賓及校友參與，現場設有20桌宴席，氣氛熱烈非凡。

出席慶典的嘉賓包括榮譽董事長成嘉玲、董事長周成虎、校長陳清河、副校長賴正能等。校友總會理事長陳錦祥率領十多位校友，特地從台灣前來吉隆坡，共襄盛舉。為了活潑現場氣氛，校方特別準備了豐富的禮品和現金獎項供校友抽獎，使得現場更加歡樂熱鬧。

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活動期間，周成虎董事長和陳清河校長分別介紹了學校的最新發展情況。賴正能副校長則闡述了學校在各項校園建設及評比中的卓越表現，並感謝校友們對招生事務的支持。此外，校方宣布將資助100萬台幣，設立專屬於馬來西亞學子的專屬獎學金，展現了校方對馬來西亞學生的重視與支持。

圖二：世新大學宣布將資助100萬台幣，設立專屬於馬來西亞學子的專屬獎學金。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學宣布將資助100萬台幣，設立專屬於馬來西亞學子的專屬獎學金。（圖／世新大學提供）

此次慶典由籌委會主席謝勁程、會長張文盈、署理會長顏彣澔及校友會理監事們共同籌辦，並邀請傑出校友蔣珮珮和吳其棟擔任主持。校友們在活動中重逢，分享近況，有些校友特地帶來與成嘉玲董事長的合影，回憶在校時的校園時光。大會還邀請了曾在世新就讀期間獲得歌唱比賽冠軍的校友林麗謙和潘悅勤進行表演，展現了世新人多才多藝的一面。

世新大學馬來西亞校友會表示，未來將繼續加強校友間的聯繫，並舉辦更多媒體影視相關活動，呼應世新大學的辦學特色，並為母校在馬來西亞的招生提供助力。活動在溫馨感人的氛圍中圓滿落幕，不僅加深了校友間的情誼，也期待對馬來西亞的影視發展產生更大的影響力。

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