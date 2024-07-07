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為何飛機上總是那麼冷？　3大原因曝光「為了保護乘客」

▲▼搭機,搭飛機,睡覺,打盹。（示意圖／VCG）

▲飛機客艙保持低溫，是為了保護乘客與機組人員。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

不論一年四季，飛機上總是非常涼爽甚至寒冷，但即使乘客被凍到需要蓋毛毯，也不會調高溫度，因為客艙保持低溫，有助於減少暈機、降低疾病傳染風險，並且讓人員保持警覺。

Rosen Aviation報導，客艙溫度通常介於71°F至75°F（約22°C至24°C），不僅能夠讓乘客感覺舒適，也能維護乘客健康。

首先，客艙低溫有助於減少暈機等健康緊急事件的發生頻率。久坐、含氧量降低、機艙壓力變化，都可能增加暈眩風險，加上飛機達到巡航高度時，空氣更乾燥，很容易讓人脫水，產生頭痛、暈眩、肌肉痙攣和虛弱感。此外，低溫除了舒緩暈眩，也能夠最大程度地減少水分流失。

前加拿大廉航Swoop Airlines空服員凡妮莎（Vanessa Settimi）就解釋，「機艙內的溫度是由機師控制」，因此即使經常有乘客要求調高溫度，卻也愛莫能助。

▲▼飛機。（圖／CFP）

▲客艙低溫大有學問。（示意圖／CFP）

其次，Rosen Aviation也指出，客艙低溫可以降低在飛機上感染疾病的風險，透過強大的空調系統，減少空氣水分，去除微生物，進而減少病菌傳播。

最後，除了保護乘客與機組人員，客艙低溫也有更實際用途，因為人們在較冷氣溫裡往往比較警覺，如果發生緊急狀況，能夠更好地聽取安全指示，反應也比較靈敏。

凡妮莎建議，如果真的很怕冷，可以自備外套、毛衣或毯子，以利在飛行過程中保持舒適，她自己搭飛機的標準穿搭就是運動鞋、長褲、T恤和有拉鍊的毛衣，「你絕不會看到我穿坦克背心和拖鞋。」

旅遊專家薩曼莎（Samantha Brown）則建議，可以帶一條圍巾，或者直接穿上帽T，如果不需要，就能捲起來裝在隨身行李中，也可以當成臨時枕頭，讓頸部保持舒適。
 

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