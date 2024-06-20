　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬航深夜起飛遇發動機故障　「右邊引擎噴火」秒返航緊急降落

▲▼馬來西亞航空,馬航。（圖／路透）

▲馬來西亞航空發生班機引擎故障緊急返航。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

馬來西亞航空一架波音737-800型航機，20日凌晨預計自印度海得拉巴吉夫甘地國際機場出發飛往吉隆坡途中，因右側引擎發生異常，於起飛後不久折返迫降。網傳影片顯示，有乘客拍到飛機右側引擎冒出火花。

綜合外媒報導，馬來西亞航空證實，當天由印度海得拉巴飛往馬來西亞吉隆坡的MH199號航班於起飛後不久發現發動機出現故障，已經折返海得拉巴，並且緊急降落在吉夫甘地國際機場。

有乘客拍下飛機引擎噴出火花的畫面。據稱，當發現右側引擎異常後，飛行員立刻請求緊急返航，並提醒乘客保持冷靜；當地空中交通管制人員獲報後立刻就批准了馬航MH199號航班的緊急降落請求，惟班機為遵守安全規定而在空中盤旋一小段時間，隨後就在管制員的指示下安全著落。

馬航向媒體發表聲明表示，機上所有乘客和機組人員均平安返回機場，將安排旅客改搭乘其他航班，至於該架飛機則會在地面進行進一步檢查。據悉，該架飛機上共搭載138名乘客，所幸事件中沒有人受傷。

根據航班追蹤網站的紀錄，馬航MH199號航班於當地時間20日凌晨0時45分自海得拉巴起飛，比原定計畫還晚了15分鐘，並且於起飛後20分鐘就折返原機場。

馬航另一架A350-900型飛機今年5月11日也曾在日本成田機場起飛後，因左側發動機故障而申請返航，並且最終緊急降落在東京羽田機，所幸當時機上200名乘客和機組員全數平安。

ET快訊
唐治平摸狗突問「要不要死」　便當店員工被抓衣領驚嚇報警
快訊／台中驚現女屍　死亡多日飄臭味
東京都知事選舉貼多張「裸女海報」　她現身吸3000萬觀看
台中女狂吃2萬元霸王餐！　11天5店受害
快訊／新北國王奪隊史首冠
新青安爆搶上車潮！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬航深夜起飛遇發動機故障　「右邊引擎噴火」秒返航緊急降落

東京都知事選舉貼多張「裸女海報」她笑著貼上公告欄吸3000萬觀看

倒數三天！Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

沒薯條吃！韓麥當勞突宣布「意料外問題」暫停供應　套餐也點不了

上班5年狂加薪！他卻因「1困境」想離職：職業生涯都毀了

越南6旬翁「33年沒剪指甲」！洗澡也要靠老婆　自爆：從未洗手

匆忙離開忘鎖門！男上車突聞惡臭　回頭驚見「座位多2坨屎」

日本在野黨提「內閣不信任案」！　執政聯盟靠人數優勢否決

加拿大宣布伊朗革命衛隊為恐怖組織　籲在伊公民離境

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

李沐被媽喊胖喊到精神崩潰　搭葉全真「兩個都很ㄎㄧㄤ?」

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

馬航深夜起飛遇發動機故障　「右邊引擎噴火」秒返航緊急降落

東京都知事選舉貼多張「裸女海報」她笑著貼上公告欄吸3000萬觀看

倒數三天！Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

沒薯條吃！韓麥當勞突宣布「意料外問題」暫停供應　套餐也點不了

上班5年狂加薪！他卻因「1困境」想離職：職業生涯都毀了

越南6旬翁「33年沒剪指甲」！洗澡也要靠老婆　自爆：從未洗手

匆忙離開忘鎖門！男上車突聞惡臭　回頭驚見「座位多2坨屎」

日本在野黨提「內閣不信任案」！　執政聯盟靠人數優勢否決

加拿大宣布伊朗革命衛隊為恐怖組織　籲在伊公民離境

蘇花崇德段大規模崩坍搶通！機具仍進駐待命　用路人小心通行

獨家／蔡家蓁膽固醇竟高到破表　醫生警告「恐中風」：還沒拿獎不能死

快訊／台中北區驚現一具女屍　疑死亡多日

覆議案表決倒數「青鳥今晚集結8千人」　再喊明天重現10萬人上街

不只是朋友！超準4點代表「他動心了」　句點後繼續聊、莫名在意

李愷諺摘FMVP坦言「沒想過」！強調末節當機毛病要修正

馬航深夜起飛遇發動機故障　「右邊引擎噴火」秒返航緊急降落

洗完清爽不緊繃！夏日「洗顏新品」盤點　還能當作泡泡面膜用

潘威倫挑戰150勝失利　樂天4比3險勝台鋼

破百萬追蹤英國天菜主廚教你下廚！從農場到餐桌「療癒食譜公開」

北市旅館藏應召站！台女+泰妹價碼曝　警破門9男女正激戰

國際熱門新聞

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤

女大生洗澡意外勾到門　乳頭被撕成兩半

515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

惡狼公園性侵　13歲女「在男同學面前」失身

路邊性侵女生　噁狼竟是百年壽司店老闆

越南6旬翁「33年沒剪指甲」！洗澡也要靠老婆

尹錫悅宣布　南韓進入「人口緊急狀態」

情侶海邊擁吻　她下秒遭大浪捲走

東京都知事選舉有「她貼裸女海報」吸3000萬觀看

太雷了！美國麥當勞取消「AI點餐」

北海道少女遭男老師「車內性侵」

更多熱門

相關新聞

「飛行員禁止留鬍子」背後原因曝光

「飛行員禁止留鬍子」背後原因曝光

你是否也發現，很少看見機師留著濃密大鬍子？儘管各國法規並未明確規定，但大多數航空公司都禁止飛行員蓄鬍，否則恐怕影響氧氣面罩的有效性，在緊急狀況之下，更可能危及生命。

剛起飛引擎噴火！　客機疑遭鳥擊急降落

剛起飛引擎噴火！　客機疑遭鳥擊急降落

飛機「死亡俯衝」爆炸2死！

飛機「死亡俯衝」爆炸2死！

男童拒繫安全帶　全機等他1個多小時

男童拒繫安全帶　全機等他1個多小時

驚險！2飛機擠同跑道「前後追逐」

驚險！2飛機擠同跑道「前後追逐」

關鍵字：

馬航引擎故障緊急降落飛安

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

空拍慘照曝！苗栗千葉火鍋400坪店面燒成廢墟

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

神鬼夫妻檔10年跌倒近千次！詐保5504萬

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面