馬航深夜起飛遇發動機故障　「右邊引擎噴火」秒返航緊急降落

▲馬來西亞航空發生班機引擎故障緊急返航。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

馬來西亞航空一架波音737-800型航機，20日凌晨預計自印度海得拉巴吉夫甘地國際機場出發飛往吉隆坡途中，因右側引擎發生異常，於起飛後不久折返迫降。網傳影片顯示，有乘客拍到飛機右側引擎冒出火花。

WATCH: Malaysia Airlines' Boeing 737-800 makes emergency landing back at India's Hyderabad Airport after engine emits sparks pic.twitter.com/BoqOOGIE6q — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 20, 2024

綜合外媒報導，馬來西亞航空證實，當天由印度海得拉巴飛往馬來西亞吉隆坡的MH199號航班於起飛後不久發現發動機出現故障，已經折返海得拉巴，並且緊急降落在吉夫甘地國際機場。

有乘客拍下飛機引擎噴出火花的畫面。據稱，當發現右側引擎異常後，飛行員立刻請求緊急返航，並提醒乘客保持冷靜；當地空中交通管制人員獲報後立刻就批准了馬航MH199號航班的緊急降落請求，惟班機為遵守安全規定而在空中盤旋一小段時間，隨後就在管制員的指示下安全著落。

馬航向媒體發表聲明表示，機上所有乘客和機組人員均平安返回機場，將安排旅客改搭乘其他航班，至於該架飛機則會在地面進行進一步檢查。據悉，該架飛機上共搭載138名乘客，所幸事件中沒有人受傷。

根據航班追蹤網站的紀錄，馬航MH199號航班於當地時間20日凌晨0時45分自海得拉巴起飛，比原定計畫還晚了15分鐘，並且於起飛後20分鐘就折返原機場。

馬航另一架A350-900型飛機今年5月11日也曾在日本成田機場起飛後，因左側發動機故障而申請返航，並且最終緊急降落在東京羽田機，所幸當時機上200名乘客和機組員全數平安。